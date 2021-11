I primi avvistamenti della BMW Serie 5 di nuova generazione risalgono allo scorso mese di luglio quando erano stati visti in Germania due esemplari dell'auto in varianti elettrificate impegnati durante alcuni test su strada.

Le nuove foto spia hanno immortalato quella che dovrebbe la versione i5 a zero emissioni, un modello che all'apparenza di distingue dalla normale berlina solo per l’adesivo che indica l'alimentazione elettrica del veicolo e per l’assenza di terminali di scarico.

Gruppi ottici "vecchio stile"

Dalle immagini si nota come l’auto non presenti la calandra a doppio rene di grandi dimensioni che BMW ha introdotto con la Serie 4 e che è stata ripresa anche dalla sua controparte elettrica i4.

Sebbene le camuffature non consentano di distinguere molti dettagli, è evidente che la nuova i5 mantiene una configurazione a faro singolo a differenza di quelli sdoppiati su due livelli che arriveranno sulla prossima X7 e sulle ammiraglie Serie 7 e i7, così come sul maxi SUV X8 che dovrebbe essere svelato alla fine di questo mese.

In arrivo anche una versione sportiva M

Al momento non sono arrivate conferme sulle motorizzazioni che equipaggeranno la berlina a zero emissioni di BMW, ma le indiscrezioni suggeriscono che la versione più estrema della i5, la i5M, potrebbe contare su tre unità elettriche che consentirebbero all’auto di sviluppare una potenza totale di 750 CV, una powertrain probabilmente destinato anche alla prossima i7.

La nuova generazione della Serie 5 sarà basata sulla piattaforma CLAR, architettura modulare progettata per ospitare, oltre alle varianti termiche, anche vari livelli di elettrificazione tra i quali motori totalmente elettrici, ibridi plug-in o mild hybrid a 48 volt. BMW dovrebbe far debuttare la i5 entro la seconda metà del prossimo anno.