Le hot hatch tengono botta allo strapotere dei SUV e non accennano a scomparire: anzi, rimangono a listino e si aggiornano. Ultimo esempio in ordine di tempo è la BMW M135i xDrive, versione più potente (ma non esagerata come la M2) della Serie 1 e diretta concorrente delle varie Volkswagen Golf R, Audi S3 e Mercedes A35 AMG.

Un aggiornamento che la compatta bavarese non palesa con novità estetiche o considerevoli aumenti di potenza, rimanendo fedele a sé stessa - non si tratta di un restyling - ritoccando qualche elemento meccanico per essere ancora più efficace e divertente su strada e in pista.

All in sull'assetto

Se infatti il 2.0 turbo benzina 4 cilindri rimane al proprio posto, con i suoi 306 CV e 450 Nm scaricati tramite tutte e 4 le ruote grazie alla trazione integrale xDrive, a cambiare è l'assetto. Molle e ammortizzatori sono stati infatti ricalibrati e riducono ulteriormente il rollio per - così dicono da BMW - avere un comportamento in curva ancora migliore rispetto al passato, grazie anche al differente angolo di campanatura.

Gli ingegneri BMW hanno inoltre ritoccato i supporti per i bracci dell'asse posteriore, mentre l'anteriore vanta un nuovo supporto idraulico. Confermatissimo il differenziale meccanico a slittamento limitato, assieme ai cerchi in lega da 18" offerti di serie e i 19" optional.

Questione di orecchio

E ora arriviamo alla parte più controversa dell'aggiornamento della BMW M135i xDrive: il sound del motore che passa ora anche attraverso le casse dell'impianto stereo. Un "trucco" usato anche da altre Case e che ora sbarca sulla compatta bavarese dove, secondo i tecnici, l'amplificazione artificiale è stata curata nel minimo dettaglio.

Dal punto di vista estetico non ci sono grosse novità per la BMW Serie 1 più potente, con la possibilità di personalizzare carrozzeria grazie ai colori speciali come quello che vedete in foto, uno stravagante Sao Paulo Yellow che di certo potrebbe non piacere a tutti.