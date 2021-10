L’attuale BMW Serie 3 è in vendita dal 2018 e presto riceverà un corposo aggiornamento nell’estetica e nei contenuti tecnologici.

Tuttavia, si sta cominciando già a parlare della nuova generazione della berlina tedesca che rappresenterà uno snodo importante nella strategia di elettrificazione di BMW.

Elettrica, ma non solo

Secondo i rumors riportati da Autocar, la nuova Serie 3 sarà il primo modello ad essere costruito sulla piattaforma Neue Klasse per la prossima generazione di modelli elettrici. È bene sottolineare, però, che la futura Serie 3 non sarà solo a batteria: il listino, infatti, conterà sempre sulle alternative benzina, diesel e vari gradi di motori ibridi.

La nuova Serie 3, comunque, verrà progettata sin dai primi bozzetti principalmente come un’auto elettrica. Ciò significa che troveremo un passo più lungo e interni più spaziosi rispetto al modello attuale. Al debutto, sarà disponibile con singolo motore elettrico o con un’unità per asse per sviluppare la trazione integrale xDrive.

Attenta al peso e all’ambiente

Appare probabile, quindi, che la Serie 3 del futuro crescerà di dimensioni. Per contenerne il peso, comunque, BMW starebbe pensando di fare largo uso di alluminio e fibra di carbonio.

Sempre a proposito di materiali, Autocar parla di un abitacolo realizzato con componenti riciclate secondo la filosofia mostrata dal prototipo i Vision Circular esposto al Salone di Monaco dello scorso settembre. La testata cita esclusivamente la versione berlina, ma è probabile che tutti gli aggiornamenti riguarderanno anche la Touring.

BMW Serie 3, le foto spia del restyling

La nuova Serie 3 elettrica dovrebbe toccare i 700 km di autonomia e potrà essere collegata ad una colonnina rapida da 350 kW. Infine, l’Elica starebbe pensando anche ad una speciale M3 elettrica con prestazioni davvero estreme.