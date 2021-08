La nuova generazione della BMW Serie 5 è in fase di sviluppo, ma ci vorrà ancora tempo prima di vederla su strada nella sua forma definitiva.

È presto per dire che forme avrà la nuova berlina bavarese, ma Autocar ha rivelato alcuni dettagli sui motori che troveremo nei modelli futuri, tra cui la prima M5 ibrida plug-in.

M5 da record

La testata inglese ha provato a fare chiarezza sui powertrain della prossima Serie 5. Come c’era da aspettarsi, vedremo una gamma sempre più elettrificata con motori ibridi e una versione 100% elettrica.

Una delle voci più interessanti, però, riguarda l’M5 che potrebbe ricevere un’inedita alimentazione plug-in da record. Si parla di un V8 biturbo (conosciuto internamente come S63) affiancato ad un’unità elettrica da circa 200 CV in grado di erogare complessivamente 760 CV: roba da far impallidire pure la M5 CS da 635 CV, la quale è tuttora la M più potente di sempre.

Un’i5 oltre 800 CV

La prossima M5, quindi, potrebbe essere davvero estrema, ma non sarà l’unica versione sportiva della gamma. BMW sta pensando anche ad una variante più potente della 545e. Questa sarebbe sempre dotata di un powertrain ibrido plug-in composto da un 3.0 a sei cilindri in linea e da un motore elettrico con una potenza totale di circa 500 CV.

Andrà in pensione, invece, il propulsore V8 N63, ossia quello montato sulla M550i da 530 CV. Adattarlo alle stringenti normative Euro 7, infatti, sarebbe troppo costoso per il marchio. In compenso, Autocar cita l’arrivo di una Serie 5 elettrica da 812 CV che andrà ad aggiungersi alla sempre più ampia flotta di modelli ad emissioni zero della Casa bavarese. Intanto, le versioni con bielle e pistoni debutteranno a fine 2022.