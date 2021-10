Quando si tratta di testare auto sportive il Nurburgring diventa immancabile tappa per mettere alla frusta la meccanica, con i 20 e passa chilometri dell'Inferno Verde da percorrere più e più volte. E ora è arrivato il momento della BMW M3 Touring, la station bavarese per la prima volta passata tra le mani del reparto Motorsport per diventare più potente che mai.

Un debutto a lungo atteso e chiacchierato atteso per i primi mesi del 2022, nel frattempo ecco un nuovo set di foto spia che ritraggono la Serie 3 Touring sotto steroidi impegnata in giri veloci lungo il tracciato tedesco, tra frenate al limite (i dischi "accesi" di un rosso fuoco sono un indizio) e foto notturne. Si esatto, foto: la BMW M3 infatti è stata utilizzata anche per qualche scatto lungo la pista. Che siano in arrivo nuovi teaser ufficiali?

Non si spoglia

A livello di dettagli non c'è nulla di particolare da segnalare su questo muletto di BMW M3 Touring, ancora una volta avvolta nella pellicola camouflage che ne cela i dettagli della carrozzeria, dalla quale spunta la griglia col doppio rene formato XXL ripreso dalle sorelle M3 ed M4.

Le proporzioni generali sono quelle della Serie 3 Touring classica, con aggiunta di appendici aerodinamiche ben più marcate, prese d'aria maggiorate, assetto ribassato, doppia coppia di scarichi e altri elementi propri dell'universo Motorsport di BMW. E naturalmente il 3.0 6 cilindri in linea in versione da 480 e 510 CV con trazione posteriore o integrale a seconda delle versioni.

Poche avversarie

La BMW M3 Touring si posiziona in un segmento non popolatissimo, dove di fatto a farla da padrone sono unicamente le Audi RS 4 e Mercedes Classe 63 AMG. La prima è stata oggetto di restyling circa un anno fa e sotto al cofano nasconde il V6 biturbo di 3 litri da 450 CV, la seconda invece deve ancora debuttare in versione restyling e abbandonerà il V8 biturbo in favore di un sistema ibrido basato su un 4 cilindri di 2 litri, probabilmente derivato dalla A45 AMG.