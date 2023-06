Quest’anno si celebra il 100esimo anniversario della 24 Ore di Le Mans e per l’occasione il team Toyota Gazoo Racing ha preparato una sorpresa davvero interessante.

Oltre alle hypercar che prenderanno parte alla corsa prevista nel weekend, la Casa giapponese presenta la Prius 24h Le Mans Centennial GR Edition, una versione “piccantissima” della sua ibrida più popolare.

Pronta a correre

Il prototipo di basa sulla quinta generazione della Prius presentata lo scorso novembre e porta all’estremo l’aerodinamica e l’aggressività del modello. Nel frontale sono presenti un grande splitter e due alette in carbonio per ogni lato, mentre nelle fiancate troviamo dei passaruota maggiorati di colore nero e le decalcomanie “GR” sulla parte inferiore del lato passeggero.

Toyota Prius 24h Le Mans Centennial GR Edition, il render ufficiale

Dietro, invece, la Prius sfoggia un grande alettone e un diffusore cattivissimo derivato dal mondo delle corse. Da pista anche gli pneumatici Michelin Pilot Sport 4S di misura 235/50 R18.

Toyota Prius 24h Le Mans Centennial GR Edition, il render del posteriore

In generale, Toyota afferma che la maggior parte delle modifiche (compresi i particolarissimi quattro fari LED nella zona inferiore del paraurti e una taratura specifica delle sospensioni) s’ispira alla GR010 Hybrid, l’hypercar per il mondiale WEC del team TGR.

Si farà davvero?

Nel comunicato ufficiale non si fa riferimento ai possibili interventi al powertrain ibrido plug-in. È probabile quindi che la Prius adotti sempre il 2.0 a benzina abbinato alla batteria da 13,6 kWh per un totale di 223 CV.

Toyota Prius 24h Le Mans Centennial GR Edition esposta con la Mazda MX-30 R-EV

Anche se ad un primo sguardo questo concept può sembrare una one-off, ci sono alcuni rumors – non confermati ufficialmente – che parlano di una variante GRMN di serie in arrivo nel prossimo futuro. Questa ipotetica Toyota avrebbe un motore più potente e una configurazione più sportiva del telaio. Ne sapremo di più nei prossimi mesi.

Intanto, chi desidera vedere dal vivo la Centennial Edition può recarsi negli stand dei Costruttori presenti all'esterno del circuito di Le Mans in questi giorni. Qui, la Toyota è in compagnia di una Mazda MX-30 R-EV in virtù della partnership che lega le due Case.