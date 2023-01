Il motore rotativo di Mazda è tornato. Ma in una veste completamente diversa da quella che si aspettavano tanti appassionati.

Al Salone di Bruxelles, il Costruttore giapponese espone la MX-30 R-EV, un crossover elettrico che può contare sul supporto del motore termico per aumentare l’autonomia di viaggio fino a 600 km. Una soluzione rara (ma non inedita) che mette insieme le qualità di un’auto a batteria con la praticità di un propulsore a benzina.

Come funziona

Nonostante la presenza della doppia unità elettrica e termica, la potenza alle ruote (anteriori) è trasmessa unicamente dal motore EV. Quest’ultimo può ricevere energia dalla batteria o direttamente dal motore rotativo, il quale funge come vero e proprio generatore. Le vibrazioni e il rumore sono ridotti al minimo e, in più, c’è il vantaggio di avere un’erogazione della potenza immediata come nelle auto elettriche pure.

L'architettura della Mazda MX-30 e-SkyActive R-EV

Il sistema è piuttosto simile a quello della Nissan Qashqai e-Power ed eroga un totale di 170 CV (74 CV sono del solo motore termico da 830 cm3) e 260 Nm, con un’autonomia elettrica di 85 km nel ciclo WLTP (110 km in città).

Grazie all’intervento del propulsore tradizionale e al serbatoio di benzina da 50 litri, però, si può viaggiare fino a 600 km, con consumi dichiarati di 1 l/100 km e emissioni di CO2 di 21 g/km. Combinando i due motori, la velocità massima (limitata) è di 140 km/h, mentre l’accelerazione 0-100 km/h è di 9,1 secondi (6 decimi in meno della versione BEV, la quale ha anche 35 CV in meno).

Il motore da 830 cc

La batteria da 17,8 kWh della Mazda si può ricaricare al 100% in circa un’ora e 40 minuti collegandosi a una wallbox da 11 kW, mentre in corrente continua da almeno 36 kW si passa dal 20 al’80% in 25 minuti. Tra l’altro, la MX-30 può fornire energia a sua volta a delle attrezzature esterne fino a 1,5 kW attraverso una presa nel bagagliaio.

Come si guida

Sono tre le modalità di guida: Normale, EV e Ricarica. La prima utilizza principalmente il motore elettrico, ma se viene richiesta più potenza entra in gioco anche il motore rotativo. La second impiega solo l'energia prodotta dalla batteria finché questa non è scarica. Se si preme a fondo l'acceleratore, comunque, la vettura attiva anche il motore rotativo per utilizzare tutta la potenza disponibile.

Mazda MX-30 e-SkyActive R-EV (2023)

Infine, la modalità Ricarica permette di conservare l'energia della batteria, per esempio per muoversi in un'area residenziale o per alimentare dispositivi elettrici quando la vettura è ferma.

Gli allestimenti

Esteticamente, la MX-30 R-EV si può riconoscere per alcuni dettagli, come il badge specifico sul portellone, l’emblema del motore rotativo sui passaruota anteriori e il design esclusivo dei cerchi in lega da 18”.

Quattro gli allestimenti previsti: Prime Line, Advantage, Makoto e Edition R. L’ultima, la più ricca, propone come dotazione esclusiva la tinta Maroon Rouge (un omaggio al il colore utilizzato per il tetto della prima autovettura della Casa di Hiroshima, la Mazda R360 Coupé), il tetto panoramico in vetro e i tappetini e i sedili con il logo Edition R.

I prezzi e l'offerta di lancio

I prezzi di listino variano dai 38.150 euro della Prime Line e i 41.400 euro della versione Makoto. Le varianti Advantage ed Edition R, invece, hanno prezzi rispettivamente di 39.650 euro e 45.650 euro.

Fino al 31 marzo, la MX-30 R-EV si può acquistare col Welcome Bonus di Mazda che prevede fino a 8.500 euro di sconto contando anche gli incentivi governativi in caso di rottamazione. L'offerta include anche la formula “Get & Drive Smart” con inclusa l'assicurazione furto e incendio per 2 anni che prevede il solo versamento di un anticipo, senza dover pagare rate né interessi per i successivi 2 anni.

Gli interni della Mazda MX-30 e-SkyActive R-EV (2023)

Al termine di tale periodo, il cliente potrà decidere se tenere, restituire o sostituire l’auto con la certezza di sapere da subito quale sarà il suo valore alla scadenza del contratto.

Le prime unità della MX-30 con motore rotativo saranno disponibili negli showroom Mazda a partire dal mese di aprile 2023.