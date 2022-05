Primo aggiornamento per la Mazda MX-30, il crossover full electric della Casa giapponese presentato nel 2019. Il Model Year 2022 riceve una dotazione ancora più completa e nuove funzionalità di ricarica, oltre ad un listino rinnovato negli allestimenti e nei prezzi.

La MX-30 è già disponibile in concessionaria con prezzi di partenza di 36.550 euro e la possibilità di acquistala sfruttando gli incentivi statali ormai prossimi all’introduzione.

I nuovi allestimenti

La nuova gamma della MX-30 2022 si compone delle versioni Prime Line, Exclusive Line, Advantage e Makoto. Già nell’entry level si hanno a disposizione cerchi in lega da 18”, fari LED, infotainment con 8 altoparlanti e compatibilità Apple CarPlay e Android Auto, sistema di navigazione, videocamera posteriore, climatizzatore automatico e sensori luce/pioggia.

La Exclusive Line aggiunge dotazioni come il riscaldamento dei sedili anteriori, volante e parabrezza, oltre ai retrovisori ripiegabili elettricamente, alla presa da 150 W e al bracciolo centrale posteriore.

Il top di gamma, invece, è rappresentato dalla Makoto che monta fari a matrice di LED, montanti in grigio satinato o nero lucido e sedili con tre possibili rivestimenti (Modern Confidence in bianco con inserti Denim, Industrial Vintage marrone con dettagli similpelle neri e Urban Expression totalmente neri). Inoltre, l’abitacolo è arricchito da dettagli in sughero e da pannelli delle portiere in PET derivato dalla plastica riciclata.

Tra le novità del MY 2022 c’è l’allestimento Advantage che propone diverse caratteristiche della Makoto ad un prezzo inferiore.

Ricarica e prezzi

Oltre all’estetica e alla dotazione, la Mazda MX-30 riceve alcuni nuovi accorgimenti tecnici. Ora il crossover elettrico Mazda può contare su un nuovo On Board Charger (OBC) interno di tipo trifase da 11 kW per portare la ricarica rapida fino a 50 kW. Così, se si collega l’auto ad una colonnina con corrente alternata si può passare dal 20% all’80% di carica in 1 ora e 50 minuti. Le tempistiche si abbassano a 26 minuti se si utilizza una fonte in corrente continua.

Inoltre, sulla MX-30 2022 è stata ottimizzata la sonorità elettrica trasmessa nell’abitacolo, con la Casa che afferma di averla resa più “naturale”. Il crossover elettrico è disponibile in 10 tinte, di cui 4 bicolore abbinabili al tetto nero lucido.

Parlando di prezzi, come detto il listino da 36.550 euro per la Prime Line e arriva fino ai 39.400 euro della Makoto. In mezzo, c’è l’Advantage da 37.650 euro.