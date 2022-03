Dopo mesi foto spia e teaser, è tempo di svelare la Toyota GR Corolla. La compatta tutto pepe della Casa giapponese non arriverà (per il momento) in Europa e sbarcherà prossimamente negli USA.

A distanza di poche ore dalla presentazione ufficiale, curiosamente Toyota ha “spoilerato” le prime foto e le principali caratteristiche del suo nuovo modello aumentando ulteriormente l’attesa degli appassionati. Colpa della pagina ufficiale messa online prima del tempo e rimasta visibile abbastanza per permetterci di vederla nel dettaglio, assieme a tutte le informazioni ufficiali.

Pronta per correre

Una Corolla così cattiva e aggressiva non si era mai vista. Il pacchetto GR ha evoluto la compatta nipponica in quanto di più vicino ad una vettura da corsa, con un body kit affilato e un look estremamente minaccioso.

Il DNA è sempre quello della Corolla che abbiamo imparato a conoscere in Europa, ma in una versione inedita con passaruota maggiorati, prese d’aria sul cofano e inserti neri a volontà che tradiscono il lato “oscuro” della Toyota.

La Launch Edition delle foto è ancora più esagerata dato che può contare anche su un tetto in fibra di carbonio e cerchi in lega neri da 18”.

Dell’abitacolo, invece, c’è solo una foto. Qui si vedono sedili sportivi con logo GR cuciture rosse a contrasto. Anche se non si vede, pensiamo che la strumentazione sia stata aggiornata con nuove grafiche e funzioni specifiche per tenere sott’occhio le prestazioni sul circuito.

3 cilindri bastano e avanzano

La Toyota GR Corolla promette grande divertimento e prestazioni di categoria superiore. Sotto al cofano della media giapponese troviamo lo stesso 1.6 turbo a 3 cilindri della GR Yaris (che non arriva negli USA) portato da 261 a 304 CV con 370 Nm di coppia. Per sentire come "suona" basta premere "play" sul video qui sotto.

La potenza è trasmessa alle quattro ruote motrici (con distribuzione 50:50 o addirittura 30:70 al posteriore in alcune modalità di guida) attraverso un cambio manuale a 6 rapporti. Per il momento, non si parla di un cambio automatico, anche se quest’ultimo potrebbe debuttare nei prossimi mesi sulla “sorellina” GR Yaris ed eventualmente arrivare anche sulla Corolla.

Non ci sono ancora informazioni su prezzi e prestazioni. Immaginiamo, comunque, che questa Toyota potrà contare su un’accelerazione 0-100 km/h intorno ai 5 secondi e una velocità massima di 250 km/h.