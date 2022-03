Della Toyota Supra con cambio manuale si parla fin dal debutto della coupé sportiva giapponese, con schiere di appassionati a chiedere a gran voce alla Casa di introdurre la possibilità di scegliere l'opzione a 3 pedali al posto di quella con cambio automatico 8 rapporti.

Richieste che si susseguono da 3 anni e che preso, pare, verranno esaudite. A dirlo è il sito giapponese Creative311, secondo il quale il 28 aprile Toyota presenterà la tanto attesa Supra con cambio manuale. Di conferme ufficiali non ce ne sono (i nostri colleghi di Motor1 USA hanno chiesto lumi all'ufficio stampa senza però ricevere risposte), ma la fonte dell'indiscrezione sarebbe un concessionario giapponese interpellato direttamente dal sito che per primo ha riportato la notizia.

Solo col 6

L'opzione del cambio manuale per la Toyota Supra dovrebbe essere resa disponibile unicamente per le versioni mosse dal 6 cilindri in linea di origine BMW, mentre per quelle col 2.0 da 258 CV ci sarà solo ed esclusivamente il cambio automatico. La nuova trasmissione dovrebbe portare in dote una leggera diminuzione del peso, assieme a novità estetiche dedicate come cerchi in lega da 19" con design esclusivo. Naturalmente i 340 CV del suo motore, accompagnati da 500 Nm di coppia, tutti scaricati a terra unicamente dalle ruote posteriori.

Toyota Supra 35th Anniversary

Inoltre per celebrare l'arrivo del cambio manuale Toyota dovrebbe presentare una versione speciale, dedicata unicamente al Giappone e prodotta in appena 50 unità, chiamata Matte White Edition con carrozzeria completamente bianca, interni in pelle marrone e altri dettagli dedicati, assieme a caricatore wireless per lo smartphone.

Quando arriva

Sempre secondo i rumors la produzione della Toyota Supra con cambio manuale inizierà verso luglio nello stabilimento austriaco della Magna Steyr (dove già nasce la Supra automatica assieme alla "cugina" BMW Z4) e la commercializzazione dovrebbe iniziare verso settembre.

Per sapere se le indiscrezioni (da prendere con le pinze) rispondono o meno a verità non dobbiamo fare altro che attendere il 28 aprile. Ma se non potete aspettare potete rivolgervi a chi il cambio manuale sulla Supra lo monta già oggi.