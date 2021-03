Per la presentazione ai media europei della nuova Supra, Toyota era scesa in pista sul Circuito del Jarama. Il tracciato situato vicino a Madrid è alla base di una nuova edizione speciale della coupé giapponese, rinominata Jarama Racetrack Edition e disponibile in soli 90 esemplari per il mercato europeo.

Il costruttore non ha diramato una lista specifica col numero di modelli attribuiti ai singoli paesi. Si sa però che solo il Regno Unito avrà ben 30 esemplari pronti per la vendita.

Un look unico e tanta tecnologia

La Jarama Racetrack Edition esalta ancora di più le doti racing della Supra. L’edizione si caratterizza per la tinta Horizon Blue e per i cerchi in lega 19” neri con pinze freno rosse. Nell’abitacolo, gli interni neri sono impreziositi dalle cuciture a contrasto blu. Sulla plancia dal lato del passeggero è riportato il numero dell’edizione speciale e una riproduzione del circuito di Jarama.

La dotazione speciale non è solo estetica, ma anche completa nella tecnologia di bordo. La Jarama Racetrack Edition è infatti dotata di un sistema di navigazione con mappe in 3D e di tutti i servizi di connettività Supra Connect. È presente anche il pacchetto Supra Safety+ che comprende il cruise control adattivo, Lane Departure Warning, riconoscimento dei pedoni e altri sistemi di assistenza alla guida.

Solo col 6 cilindri

Gli esemplari sono offerti solo nella variante GR a sei cilindri in linea. Ciò significa che sotto il cofano troviamo il 3.0 da 340 CV (condiviso con la BMW Z4 M40i) abbinato ad un cambio automatico ad 8 rapporti. Questo propulsore con turbocompressore Twin Scroll eroga una coppia massima di 500 Nm e consente un’accelerazione 0-100 km/h di circa 4,3 secondi. La trazione è sempre posteriore per avere così una vettura esuberante nelle curve in pista.

Non sono state ancora rivelate le informazioni sul costo della versione speciale. La Supra Jarama Racetrack Edition dovrebbe comunque arrivare nelle concessionarie verso giugno.