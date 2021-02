C'è chi dice che la guida autonoma sia noiosa e appiattisca ogni tipo di spostamento. Forse sarà così, ma a guardare il video della Toyota Supra GR qualche dubbio potrebbe venire.

La coupé giapponese che vedete impegnata a far fumare le gomme infatti non ha un essere umano a farla divertire. A guidarla ci pensano infatti hardware e software di nuova generazione, creati per studiare nuove evoluzioni dei sistemi di guida autonoma del colosso giapponese.

Il computer tutto fumo

Nata dalla collaborazione tra il Toyota Research Institute e la Stanford University, questa speciale Toyota Supra GR diventa così un'auto laboratorio per creare e testare sistemi in grado di reagire con prontezza in caso di emergenza.

A inizio video infatti compare la scritta "Cosa succederebbe se ogni automobilista in situazione di pericolo avesse i riflessi di un pilota professionista e le capacità di calcolo predittivo di un supercomputer, così da evitare un ostacolo?"

Certo, non si metterebbe a sgommare come un forsennato, ma se siamo abituati a pensare alla guida autonoma come un sistema capace "solo" di frenare in caso di pericolo, senza garantire particolari manovre di emergenza, la Supra può togliere qualche dubbio.

Non solo spettacolo

Non dobbiamo quindi aspettarci un domani di vedere modelli Toyota (o non solo) con sistemi che facilitino spettacolari evoluzioni, ma un ulteriore passo verso auto in grado di guidare da sole in scenari sempre più complessi.

Una piattaforma tecnologica per la guida autonoma che ha le sue radici nella concept MARTY di qualche anno fa, creata dai ricercatori di Stanford su una DeLorean elettrificata, e che attualmente può trovare applicazione su modelli a trazione posteriore, rendendoli capaci di driftare usando freni, sterzo e acceleratore.

Gli sviluppi successivi daranno poi vita a un nuovo pacchetto di aiuti alla guida che Toyota potrebbe anche rendere disponibili al altri costruttori.