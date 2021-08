La nuova generazione della Toyota Supra è arrivata nel 2019 e sta ricevendo buoni riscontri in tutto il mondo. La sportiva è particolarmente apprezzata nel mercato d’origine, in Giappone, dove sono già state presentate diverse edizioni speciali. A tal proposito, Toyota ha annunciato l’arrivo di una nuova Limited Edition, la 35th Anniversary destinata esclusivamente al Sol Levante.

Cambia nei dettagli

L’edizione celebra i 35 anni di storia del modello lanciato nel 1986 e diventato un'icona della sportività giapponese. Cosa c’è di speciale in questa Supra? Principalmente una nuova estetica e alcuni dettagli esclusivi per gli interni.

Le versioni si distinguono per i cerchi in lega da 19” in nero lucido, l’impianto frenante con pinze rosse e calotte degli specchietti nere.

Nell’abitacolo, invece, si trovano alcuni accenti in fibra di carbonio sulla plancia di fronte al lato del passeggero. E non mancano lusso e sportività con rivestimenti in pelle e Alcantara e pedaliera in alluminio.

Come vincere alla Lotteria

Toyota produrrà solo 35 speciali Supra disponibili in 5 verniciature diverse tra cui la brillante Lightning Yellow. Si può scegliere tra la versione SZ-R con motore 2.0 da 258 CV e la RZ con un 3.0 da 340 CV. In quest’ultimo caso si possono richiedere anche i sedili e il volante in pelle rossa per differenziarla ulteriormente dalla Supra “base”. Il listino parte da circa 50.450 euro e arriva a 60.480 euro per la versione più potente.

Gli appassionati hanno già fatto sentire la propria voce e Toyota prevede un’altissima domanda del nuovo modello. Così, per non scontentare nessuno, la Casa ha annunciato che il 7 settembre estrarrà a sorte i 35 fortunati prossimi proprietari delle Supra 35th Anniversary.