Ad un certo punto della propria carriera, molte auto "particolari" iniziano ad offrire edizioni speciali e, talvolta, limitate. Ne è un esempio la Toyota Supra RZ con la Horizon Blue Edition, destinata al solo mercato giapponese in 100 unità ed equipaggiata con vari i aggiornamenti della Supra MY 2021.

Una delle novità più importanti della Supra 2021 riguarda la potenza del 3.0 turbo, che ora passa dai 340 CV di una Supra standard ai 387 CV della nuova versione - un aumento del 14% - per una coppia di circa 500 Nm. Grazie a questo incremento la Supra raggiunge i livelli della BMW Z4 M40i in termini di potenza, con uno 0-60 mph (96 km/h) coperto in 3,9 secondi.

Non solo più potenza

La Supra RZ 2021 ha ricevuto anche alcuni rinforzi nel telaio - per aumentarne la rigidità - e modifiche nelle sospensioni, per migliorare aderenza e stabilità in curva.

Fotogallery: Toyota Supra RZ Horizon Blue Edition

6 Foto

Ovviamente, come suggerisce il nome stesso dell'auto, la novità più evidente di questa serie speciale è il nuovo colore Horizon Blue. Se il colore vi è famigliare, è probabile che siate dei videogiocatori: si tratta della stessa tonalità utilizzata dalla Supra aggiunta a Gran Turismo Sport.

Il colore è ripreso anche nell'abitacolo dalle cuciture dei sedili, del volante e del cruscotto. Per tutti i modelli Supra 2021, invece, non manca un nuovo sistema di infotainment con grandezza maggiorata a 8,8 pollici, mentre il precedente da 6,5 pollici non è più disponibile.

Consegne entro quest'anno

La Toyota Supra 2021 è disponibile in Giappone in sette colori diversi, tra cui proprio il nuovo Horizon Blue - limitato a 100 unità - e il Matte Storm Gray Metallic, limitato a 27 unità. Le ordinazioni sono già aperte nel Paese del Sol Levante, ma le consegne inizieranno intorno a ottobre 2021.