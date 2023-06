Toyota sta preparando una nuova Land Cruiser per l’Europa. La nuova generazione dell’iconico fuoristrada giapponese è anticipata da una foto teaser dello stemma che con ogni probabilità contraddistinguerà i futuri modelli.

Occorre specificare che la Land Cruiser in questione non è tanto la 300 - la versione più grande e potente non commercializzata in Europa –, ma la Prado, ossia il modello attualmente disponibile (anche) nella gamma italiana Toyota nelle varianti a 3 e 5 porte.

Preparato per l’off-road

L’annuncio di Toyota è accompagnato unicamente dalla seguente domanda: “Pronti per la prossima avventura?”. Per il resto, il brand giapponese non entra nei dettagli, anche se il debutto potrebbe essere imminente. Nelle scorse settimane, infatti, si è aperto un periodo di grandi rinnovamenti nella gamma di fuoristrada del Costruttore nipponico, se si considera anche Lexus.

Toyota Tacoma TRD Pro

Dopo la presentazione del nuovo pick-up Tacoma con nuovi allestimenti ancora più orientati all’off-road, è stato il turno della Lexus GX. Entrambi sono modelli che non vedremo in Europa, ma la Land Cruiser Prado potrebbe riprenderne comunque diversi elementi, dalle soluzioni per il fuoristrada alle motorizzazioni.

Lexus GX

Per esempio, nella GX ha debuttato il sistema di sospensioni EKD che consente un’articolazione superiore delle ruote sui terreni più accidentati, mentre anche sul Tacoma è presente il Multi-Terrain Monitor che visualizza sul display dell’infotainment le telecamere montate davanti alla vettura e nel sottoscocca. Naturalmente, sulla Toyota non mancheranno anche altri aiuti alla guida nel fuoristrada, come il Crawl Control, le marce ridotte e l'Hill Descent Control.

Le motorizzazioni dovrebbero essere diesel e, per la prima volta, full hybrid. A tal proposito, il Tacoma ha visto il debutto di un powertrain 2.4 full hybrid da 330 CV e 630 Nm. Non è esclusa la presenza di quest’ultimo motore proprio sulla nuova Land Cruiser.