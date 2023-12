Toyota nell'elettrico ci crede. A dispetto dello scetticismo più volte manifestato verso la strada che porta solo ed esclusivamente verso veicoli a batterie il colosso giapponese si muove - anche - in quella direzione. I primis pensando a SUV e crossover, come le tre concept presentate in occasione dell'edizione 2023 del Kenshiki Forum, appuntamento con cadenza annuale organizzato da Toyota e dedicato alla mobilità del futuro.

Si chiamano Toyota Sport Crossover, Urban SUV ed FT-3e, per ora sono solo concept ma un domani - nemmeno così lontano - diventeranno di serie. Di informazioni tecniche particolari non ce ne sono, ma lo stile non sarà poi tanto stravolto. Ve le raccontiamo qui sotto.

Toyota Sport Crossover

Partiamo con un modello già visto al Salone di Shanghai, un crossover coupé con linee filanti e sportive, mosso da un powertrain 100% elettrico e sviluppato dalla joint venture BYD Toyota EV Technology, creata con il colosso cinese specializzato in veicoli a batterie.

Della Toyota Sport Crossover sappiamo che arriverà nel 2025, mentre dimensioni e specifiche tecniche sono ancora sconosciute.

Toyota Sport Crossover Concept Toyota Sport Crossover Concept

Toyota Urban SUV

Lunga 4,3 metri, larta 1,82 e alta 1,62 la Toyota Urban SUV anticipa un modello ad assetto rialzato pronto a inserirsi nel segmento C, quello di Peugeot 2008, smart #1 ed MG4, giusto per fare qualche esempio. Mossa da un powertrain elettrico ha forme muscolose e raccolte, con un frontale attraversato da una sottile linea luminosa.

Toyota Urban SUV Concept Toyota Urban SUV Concept

La versione di serie arriverà nel corso del 2024 e informazioni su autonomia, potenza e altro arriveranno nel corso del prossimo anno.

Toyota FT-3e

Altra concept già vista, questa volta al Salone di Tokyo, la Toyota FT-3e si ispira in parte alla bZ4X, esasperandone in parte le linee e aumentandone sensibilmente le dimensioni. Lunghezza, larghezza e altezza sono infatti rispettivamente di 4,86, 1,95 e 1,59 metri.

Toyota FT-3e Toyota FT-3e

Basato su una nuova piattaforma dedicata ai modelli a batteria il SUV elettrico giapponese non ha ancora un futuro scritto: non sappiamo infatti se diventerà di serie nei prossimi anni, entrando così a far parte delle 6 novità "alla spina" che Toyota intende lanciare in Europa nei prossimi anni.