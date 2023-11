Toyota svela nuove informazioni sulla bZ4X, il suo primo SUV 100% elettrico. Già ordinabile in tutte le concessionarie (le prime consegne sono previste nella prima metà del 2024), la bZ4X è disponibile in due allestimenti con prezzi di partenza di 42.900 euro, senza considerare gli incentivi.

Si può optare anche per il noleggio a lungo termine KINTO ONE, oltre ad una formula di finanziamento. Ecco, quindi, tutte le informazioni.

La dotazione

Come detto, il listino della Toyota è composto da due allestimenti, Pure e Lounge.

La versione Pure - disponibile esclusivamente con trazione 2WD e un'autonomia di 500 km nel ciclo WLTP - offre il Toyota Safety Sense di ultima generazione. È dotata di un sistema multimediale con display da 8”, integrazione wireless per smartphone Android ed Apple, cerchi in lega da 18”, fari a LED e climatizzatore automatico bi-zona con pompa di calore.

Toyota BZ4x: l'esterno

La Lounge - acquistabile sia con trazione 2WD che con trazione integrale intelligente AWD-i, con autonomie rispettivamente di 481 e 445 chilometri nel ciclo WLTP - include tutte le caratteristiche della Pure e aggiunge un sistema multimediale con display da 12,3”, wireless charger, sensori di parcheggio anteriori e posteriori con frenata automatica, portellone posteriore ad azionamento elettrico, vetri posteriori oscurati e sedili anteriori riscaldabili in tessuto/pelle.

La garanzia copre la batteria per 10 anni o 1 milione di km, richiedendo la manutenzione ordinaria e il Battery Health Check presso i concessionari Toyota.

Prezzi e promozioni di lancio

La versione Pure 2WD della bZ4X parte da 42.900 euro, ma grazie agli ecoincentivi statali per le vetture Full Electric, può scendere a 36.900 euro con la rottamazione di un vecchio veicolo.

La Lounge, con un listino di 47.900 euro, può arrivare a 44.900 euro con permuta o rottamazione grazie al contributo di casa e concessionari Toyota.

Il noleggio a lungo termine KINTO One per la versione Pure 2WD è disponibile a 299 euro al mese (IVA esclusa), comprendendo assicurazione RCA, incendio e furto, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale e veicolo sostitutivo per 48 mesi e 40.000 km, richiedendo un anticipo di 11.290 euro (IVA esclusa).

C'è anche l'offerta Toyota Easy Next che prevede una rata mensile di 249 euro per 48 mesi e 40.000 km, con un anticipo di 8.720 euro. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito di Toyota e in concessionaria.