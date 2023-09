Un nuovo servizio di noleggio si aggiunge all’offerta di Kinto, il brand globale di mobilità del gruppo Toyota. Si chiama Flex e riguarda il noleggio a medio termine da 1 a 12 mesi, con una formula digitale, flessibile e all-inclusive.

Il servizio si rivolge a clienti privati, liberi professionisti e aziende e si può attivare direttamente online sul sito dedicato, con la possibilità di scegliere un veicolo Toyota o Lexus. Ecco i dettagli.

Come funziona

In pratica, il privato, il professionista o l’azienda può scegliere un determinato veicolo per un periodo limitato di 1, 3, 6, 9 o 12 mesi, evitando così di impegnarsi in un contratto a lungo termine. Nella flotta di Toyota e Lexus a disposizione ci sono sia modelli full hybrid che ibridi plug-in o 100% elettrici.

Il sito di Kinto Flex

Come detto, per attivare il servizio ci si può registrare sul sito dedicato, scegliere il veicolo desiderato e comporre il piano di noleggio in completa autonomia. Si possono anche aggiungere eventuali ulteriori servizi al piano, per poi procedere a ritirare la vettura entro sette giorni presso uno dei concessionari della rete ufficiale Toyota e Lexus.

A Kinto Flex si può aggiungere anche il servizio Kinto Share, che copre esigenze di mobilità di breve durata, da pochi minuti a qualche giorno, fino ad un mese. Anche in questo caso, si può accedere a tutti i mezzi elettrificati Toyota e Lexus, con una rete in espansione sul territorio italiano costituita da 10 Regioni, 24 Province e quattro aeroporti (Cagliari, Olbia, Pescara e Venezia).

Tra l’altro, per accedere ad entrambi i servizi è necessaria una sola registrazione. Infatti, credenziali e profilo sono unici per tutta la gamma di servizi Kinto.

Ecco qualche esempio di noleggio a 1 mese in alcune città italiane.

Milano:

Toyota C-HR Business 122 CV: 800 km al mese inclusi (2.000 km), 779 euro al mese (979 euro)

Toyota Yaris Cross 4WD 116 CV: 800 km al mese inclusi (2.000 km), 899 euro al mese (1.098 euro)

Roma:

Toyota ProAce Electric Comfort 75 kWh L1 S: 800 km al mese inclusi, 989 euro al mese (1.188 euro)

Palermo:

Toyota ProAce City Active 100 CV: 800 km al mese inclusi, 729 euro al mese (928 euro)

Toyota Yaris Cross Business 2WD 116 CV: 800 km al mese inclusi, 819 euro al mese (1.018 euro)

Toyota C-HR Active 122 CV: 800 km al mese inclusi (2.000 km), 849 euro al mese (1.048 euro)

Ecco qualche esempio di noleggio a 12 mesi in alcune città italiane.

Milano:

Toyota C-HR Business 122 CV: 800 km al mese inclusi (2.000 km), 689 euro al mese (888 euro)

Toyota Yaris Cross 4WD 116 CV: 800 km al mese inclusi (2.000 km), 799 euro al mese (998 euro)

Roma:

Toyota ProAce Electric Comfort 75 kWh L1 S: 800 km al mese inclusi (2.000 km), 899 euro al mese (1.098 euro)

Palermo: