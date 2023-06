La nuova LBX, un SUV-Crossover sviluppato partendo dalla Toyota Yaris Cross, è l’auto più compatta e meno costosa del listino Lexus, che affianca gli altri modelli rialzati del marchio giapponese: Lexus UX, Lexus NX, Lexus RX e l’elettrica Lexus RZ.

Si tratta quindi di un prodotto che punta a far conoscere questo brand a nuovi clienti, inserendosi nella stessa categoria di mercato dell’Audi Q2 o della MINI Countryman, e offrendo un’alternativa anche a chi magari vuole passare a un’auto più alta “provenendo” da berline premium come la Mercedes Classe A, la BMW Serie o l’Audi A3.

Del resto sono macchine paragonabili alla LBX per dimensioni, cura costruttiva, attenzione ai dettagli ed equipaggiamento, e poi sempre più persone preferiscono auto con carrozzeria rialzata, proprio come la Lexus LBX, che inoltre ha una motorizzazione ibrida di tipo full hybrid, anche in questo caso apprezzata da una percentuale sempre più alta tra i clienti.

Nel video che ho registrato alla presentazione in anteprima mondiale a Milano potete farvi un’idea di che impressione faccia dal vivo, mentre vi racconto le caratteristiche tecniche e i dettagli più interessanti.

Nuova Lexus LBX, gli esterni

La nuova Lexus LBX è costruita partendo dalla piattaforma TNGA-B (Toyota New Global Architecture - segmento B) della Toyota Yaris Cross. Si tratta di una piattaforma modulare e infatti i tecnici giapponesi hanno ottenuto dimensioni diverse: la Lexus LBX è lunga 419 cm (1 cm in più rispetto alla Toyota Yaris Cross), larga 183 cm (6 cm in più), alta 159 cm (1 cm in meno), con un passo di 258 cm (2 cm in più) e un bagagliaio che parte da una capacità minima di 332 litri (contro i 397 litri della Toyota Yaris Cross).

Dopo aver modificato la larghezza e il passo, gli ingegneri hanno adeguato di conseguenza anche la taratura delle sospensioni, irrigidito a livello strutturale la scocca e abbassato la posizione di guida: sono tutti interventi che hanno l'obiettivo di migliorare la guidabilità, trasmettendo al pilota sensazioni simili a quelle di una hatchback berlina .

È stato poi introdotto il sistema Vehicle Braking Posture Control che, come sull'elettrica Lexus RZ con il volante a cloche, gestisce l'impianto frenante per tenere "piatta" l'auto in decelerazione, evitando che il peso si trasferisca troppo sull'avantreno (un po' come succede su una bici o su una moto, usando solo il freno anteriore).

Per quel che riguarda invece il comfort, altro elemento importante per il marchio Lexus, sono state progettate guarnizioni diverse da quelle della Yaris Cross e aggiunti nuovi materiali fonoassorbenti. Le ruote da 18" (con la possibilità di avere i 17" su versioni pensate per l'utilizzo business, per le flotte, la cui commercializzazione in Italia è ancora da confermare) vanno ad inserirsi nei rigonfiamenti pronunciati dei passaruota, che movimentano le superfici assieme alle nervature che emergono dalle fiancate.

I fari a Led anteriori si assottigliano al centro e sono uniti visivamente dalla fessura che divide il cofano motore dal paraurti. Più in basso c'è la rivisitazione della tipica calandra a clessidra delle Lexus, che sporge meno (è meno in rilievo) rispetto ad altri modelli. Dietro, si ritrova la linea luminosa a tutta larghezza che, come sui modelli Lexus più recenti, unisce i fanali posteriori.

Nuova Lexus LBX, gli interni

L'abitacolo della Lexus LBX si differenzia in maniera evidente da quello della cugina Toyota Yaris Cross grazie a una profonda rivisitazione della plancia.

Il display touchscreen da 9,8" (compatibile con Apple CarPlay wireless, Android Auto via cavo e l'assistente vocale Hey Lexus) è stato spostato in basso sulla console centrale, senza sporgere nel campo visivo del conducente per abbinarsi alla linea disegnata partendo dalle bocchette della climatizzazione, per andare a formare un elemento orizzontale che prosegue nei pannelli porta (dotati di maniglie ad apertura elettrica) e che accentua la sensazione di ariosità, grazie anche ai montanti anteriori sottili, per garantire una migliore visibilità.

Alla base della plancia sono stati ricavati dei vani portaoggetti, rialzando il tunnel centrale (con la leva della trasmissione di tipo by wire). In tutto l'abitacolo sono stati scelti materiali di rivestimento pregiati, mentre l'illuminazione ambiente permette di scegliere fra 50 sfumature di colore, proposte secondo temi che evocano diversi stati d'animo. Tra gli optional si può scegliere un impianto Hi-Fi della Mark Levinson da 13 altoparlanti con subwoofer integrato nel portellone posteriore, per non perdere spazio nel vano di carico.

Nuova Lexus LBX, i motori

La Lexus LBX ha un motore ibrido di tipo full hybrid, con un 3 cilindri 1.5 a benzina abbinato al modulo di elettrificazione anteriore nel caso della versione 2WD a due ruote motrici, con l'aggiunta di un secondo motore elettrico posteriore da 13.6 CV (10 kW) nel caso della variante AWD a trazione integrale.

La potenza complessiva è di 136 CV, contro i 116 CV della Toyota Yaris Cross dotata di una motorizzazione simile, la coppia massima invece è di 185 Nm, per un tempo di 9.2 secondi nello 0-100 km/h. Il powertrain ibrido delLa Lexus LBX ha anche una batteria bipolare al nichel-metallo idruro NiMH, una tecnologia che garantisce una maggiore capacità di carica e scarica fornendo prestazioni migliori con un peso ridotto e un design più compatto.

Nuova Lexus LBX, prezzi e allestimenti

Non sono ancora disponibili le informazioni definitive per il listino prezzi della Lexus LBX, che verrà messa in produzione alla fine del 2023 con le prime consegne previste per l'inizio del 2024.

Con questo modello Lexus introduce un nuovo approccio per quel che riguarda l'organizzazione della gamma, in alternativa alla più tradizionale suddivisione in allestimenti che, salendo di livello, si arricchiscono nella dotazione: ora invece il listino è più "orizzontale", con le diverse versioni che si distinguono nell'impostazione permettendo delle sovrapposizioni negli equipaggiamenti.

Oltre alla LBX in versione entry level si può infatti scegliere fra 4 "atmosfere": Elegant, Relax, Emotion e Cool.

Le LBX Emotion e Cool hanno la verniciatura bicolore e cerchi in lega da 18" con superfici satinata, mentre le LBX Elegant e Relax hanno carrozzeria in tinta monocolore e cerchi in lega da 18" lucidi.

Nell'abitacolo, la LBX Emotion ha rivestimenti in eco-pelle traforata con finiture rosse e cuciture a contrasto su sedili, console centrale e pannelli porta. La LBX Cool – quella con un'impostazione più dinamica - ha interni in Ultrasuede e pelle bicolore in nero e grigio scuro, con dettagli e cuciture color rame.

La LBX Elegant è dotata di eco-pelle in tonalità Forest Brown o Ammonite Sand su sedili, pannelli porta, plancia e imbottiture della console.

La LBX Relax ha pelle semianilina Saddle Tan o Black, con specifiche cuciture Tatami. Le LBX Emotion ed Elegant possono essere equipaggiate anche con interni vegan-friendly, senza prodotti in pelle.

Per sottolineare l'appartenenza a un marchio premium come Lexus, la LBX può essere anche personalizzata seguendo le opzioni del programma Lexus Bespoke Build, che consente ai clienti di cambiare ad esempio il colore delle cinture di sicurezza, o le modanature e i ricami della tappezzeria.

Oppure di scegliere la pelle L-anilina (una pelle molto prestigiosa disponibile solo su LBX e sull’ammiraglia LS, in tutta la gamma Lexus) e il rivestimento Ultrasuede, in diverse combinazioni di colori.