Chi dice che non c'è più mercato per le monovolume? Nonostante il dominio incontrastato di SUV e crossover, in Lexus ci credono ancora. Al Salone di Shanghai, il marchio giapponese ha presentato la LM, la seconda generazione della colossale monovolume che sarà venduta in oltre 60 mercati in tutto il mondo.

Se il primo modello è stato venduto esclusivamente in Cina, quindi, la nuova Lexus arriverà anche in Europa.

Immensa e imponente

La LM non passa certo inosservata per le sue proporzioni e il suo design. Lunga 5,13 metri, larga 1,89 m e alta 1,96 m, la Lexus ha un frontale di grande impatto, con la classica calandra a clessidra che occupa praticamente tutto il paraurti. I taglienti fari LED alleggeriscono la zona anteriore, mentre la fiancata ha una linea di cintura molto alta che dà un aspetto monolitico all'intera vettura.

Lexus LM Il posteriore della Lexus LM

Anche il posteriore cattura gli sguardi, con la firma luminosa LED che attraversa tutto il portellone. Oggettivamente, in rapporto alle dimensioni dell'auto le ruote da 19" (o quelle ancora più piccole da 17") appaiono quasi sproporzionate.

Ma il look degli esterni è nulla in confronto agli incredibili interni.

Uno "studio" su ruote

Il minivan di Lexus si può richiedere con configurazioni a quattro, sei o sette posti, ma in tutti e tre i casi il focus è principalmente sui passeggeri posteriori. Nella versione a quattro posti, infatti, è disponibile un gigantesco display da 48" (decisamente più grande, quindi, dello schermo da 31" della BMW i7) su cui riprodurre contenuti in streaming o connettersi per un'importante videoconferenza di lavoro.

Lo schermo da 48"

Sempre nella zona posteriore troviamo un vano refrigerato, due livelli di oscuramento dei finestrini e la possibilità di selezionare fino a 64 luci d'ambiente. E non manca anche un tavolino rivestito in pelle per lavorare al PC durante i lunghi viaggi.

Lexus LM nella configurazione a 4 posti

Inoltre, al centro dell'abitacolo sono presenti diversi sensori capaci di rilevare la temperatura della faccia, del petto e delle gambe dei passeggeri e di adeguare l'aria condizionata in modo automatico per garantire il massimo comfort.

I motori? Lexus non entra nei dettagli, ma specifica che la LM si potrà acquistare con dei 2.4 e 2.5 full hybrid a benzina.