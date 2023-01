Una multispazio venuta dal futuro si aggiunge alla gamma italiana di Hyundai. Dopo aver debuttato in Corea del Sud in alcuni mercati europei, la Staria arriva anche nel Bel Paese portando con sé il suo stile minimalista e un abitacolo spaziosissimo.

Disponibile nelle versioni Wagon e Luxury rispettivamente a 9 e 7 posti, si può già ordinare da 43.000 euro.

Look d’impatto

Lunga 5,25 metri, larga 2 metri e alta 1,99 m, la Staria ha proporzioni molto imponenti e monolitiche, grazie anche al particolare design del frontale. La striscia di LED avvolge tutta la sezione anteriore dando subito una firma luminosa riconoscibile alla vettura, mentre la linea di cintura bassa e la generosa vetratura lasciano entrare tanta luce nell’abitacolo.

Nel posteriore, invece, è presente un ampio lunotto affiancato dai fari verticali con design Parametric Pixel. La più ricca versione Luxury si distingue per i dettagli con effetto rame satinato, come il logo, la griglia, gli specchietti e i cerchi in lega.

Annunciata nel 2021, la Staria arriva anche in Italia

Tra i sistemi di sicurezza sono inclusi l’assistenza anticollisione frontale con riconoscimento di pedoni e bici, il riconoscimento dei segnali stradali, i sensori di parcheggio anteriori e posteriore e la telecamera.

Non mancano anche il Blind Spot Collision Avoidance Assist, il Safe Exit Assist (impedisce l’apertura delle portiere posteriore se sta sopraggiungendo un altro veicolo) e il Rear Occupant Alert, che avvisa se viene rilevato un passeggero sui sedili posteriori quando il conducente sta uscendo dal veicolo.

Comfort per tutta la famiglia

L’abitacolo trae il massimo vantaggio delle dimensioni della Staria. In particolare, il passo di 3,27 m permette tanto spazio per le gambe, soprattutto per i passeggeri della seconda fila, con le poltrone che possono scorrere avanti e indietro di diversi centimetri.

Come tradizione di multispazio e monovolume, i portaoggetti della Hyundai sono tantissimi: da quelli nella parte superiore della console, al tunnel centrale, oltre a porta bicchieri e porte USB disseminate in tutta l’auto.

La massima comodità la si raggiunge nella variante Luxury a 7 posti, con la seconda fila di sedili dotata della modalità Relax. Premendo un pulsante, infatti, la poltrona si reclina automaticamente migliorando ulteriormente il comfort durante i lunghi viaggi. Se si viaggia da soli, invece, i sedili di seconda e terza fila possono essere abbattuti elettricamente per aumentare lo spazio di carico.

La configurazione a 7 posti della Luxury

La postazione di guida è curata e ricca di opzioni, a partire dal sedile e dal volante riscaldati. Oltre al display del quadro strumenti da 10,25” e allo schermo centrale da 8” (c’è la compatibilità wireless con Android Auto e Apple CarPlay), sulla plancia sono presenti i comandi touch del climatizzatore e i pulsanti del cambio Shift-by-wire (se si sceglie il cambio automatico).

Nella Luxury c’è anche la luce ambientale a 64 colori, il sistema audio Bose, una telecamera quadrangolare che consente al guidatore di vedere i passeggeri posteriori e un microfono integrato per comunicare in modo chiaro e indisturbato.

Come detto, la Staria è disponibile in una sola motorizzazione 2.2 diesel da 177 CV e 430 Nm abbinabile al cambio manuale a 6 rapporti o all’automatico a 8 marce. Quest’ultima è ordinabile anche con la trazione integrale 4WD HTRAC.

Il listino parte da 43.000 euro per la Wagon a trazione anteriore e cambio manuale e arriva a 60.500 euro per la Luxury AWD con cambio automatico.