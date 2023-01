Tra i SUV più interessanti del 2023 c’è sicuramente la nuova Hyundai Kona. La seconda generazione del crossover coreano “cambia passo” in tutti i sensi, aumentando di dimensioni e spaziosità e ricevendo tanta tecnologia di bordo.

Disponibile anche come full hybrid e 100% elettrica, dopo le prime foto dello scorso dicembre è il momento di scoprire tutti i dettagli della nuova Kona.

Crescono personalità e abitabilità

Prima di cominciare con le specifiche della Kona è giusto sottolineare che alcune caratteristiche fanno riferimento al modello in vendita in Corea del Sud. Le versioni europee, quindi, potrebbero essere leggermente diverse (Hyundai rilascerà maggiori dettagli a marzo), anche se la sostanza non dovrebbe cambiare radicalmente.

Lo stile scolpito della nuova Kona si abbina a una lunghezza maggiore di 15 cm rispetto al modello uscente

Partendo dalle dimensioni, la Kona con motore termico e full hybrid è lunga 4,35 m, larga 1,83 m e alta 1,58 m, con un passo di 2,66 m. Le dimensioni dell’EV, invece, saranno comunicate più avanti, ma è lecito aspettarsi un’altezza ridotta e una carreggiata più ampia per favorire l’aerodinamica.

Come mostrato nelle foto di dicembre, la Hyundai viene proposta in tre stili diversi. C’è quella “tradizionale” (termica e HEV), la EV (che si distingue per le luci a LED in stile pixel riprese dalle Ioniq) e le N Line (con paraurti, prese d’aria e inserti sportiveggianti). Quest’ultima si caratterizza anche per i cerchi in lega da 19” dedicati, per la pedaliera in metallo e la leva del cambio con logo N.

Il posteriore della nuova Kona in versione termica e HEV

Salendo a bordo, la Casa ha sfruttato il passo più lungo di 6 cm rispetto al modello precedente per aumentare lo spazio per passeggeri e bagagli. Per il marchio, i passeggeri posteriori hanno a disposizione 77 mm in più per le gambe e 11 mm in più di “luce” tra la testa e il padiglione. Un altro importante contributo in termini di ergonomia è dato dai sedili, che sono spessi solo 85 mm per dare maggiore spazio agli occupanti.

Parlando sempre di praticità, la capacità del bagagliaio può raggiungere i 723 litri abbattendo i sedili posteriori.

La dote tecnologica

La plancia è stata completamente trasformata sia dal punto di vista del design che della tecnologia. I due schermi da 12,3” ciascuno consentono di visualizzare e gestire le principali funzioni della Hyundai, mentre il cambio è di tipo shift-by-wire ed è posizionato dietro al volante. Grazie a questa particolare soluzione, è stato possibile ricavare ulteriore spazio per i vani portaoggetti nel tunnel centrale.

Gli interni della nuova Kona

Sempre in tema hi-tech, la Kona può ricevere gli aggiornamenti over-the-air e l’integrazione con la Digital Key 2 Touch consente di chiudere, aprire e avviare la vettura a distanza direttamente con lo smartphone o lo smartwatch.

Tra i sistemi di assistenza alla guida sono presenti anche l’avviso per l’angolo cieco con le telecamere integrate negli specchietti, lo Smart Cruise control basato sulla navigazione e l’Highway Driving Assist. Non ci sono problemi neanche in manovra, dove intervengono il Surround View Monitor e il Remote Smart Parking Assist.

Le motorizzazioni previste

I clienti coreani possono scegliere due versioni a benzina non elettrificate e una full hybrid. Nel primo caso, il listino della nuova Kona si compone di un 1.6 turbo da 198 CV e 265 Nm e di un 2.0 da 149 CV e 180 Nm. L’ibrida a benzina, invece, combina il 1.6 turbo a un motore elettrico per un totale di 141 CV e 265 Nm.

Hyundai Kona HEV, EV e N Line

Anche se non è stata ancora confermata, a questi motori potrebbe aggiungersi in un secondo momento anche una N pura da oltre 280 CV.

Per conoscere meglio i dettagli dei motori (e della variante elettrica), comunque, l’appuntamento è al prossimo marzo.