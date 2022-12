Se per molti il 2023 si annuncia come un anno di consolidamento più che di rinnovo della gamma, per Hyundai non sarà così: la Casa coreana ha già superato questa fase nel 2022, durante il quale l'unica vera novità è stata la Ioniq 6, peraltro con sbarco effettivo dopo le feste, e per il prossimo anno ha parecchie cartucce da sparare.

Si comincerà con l'attesa Ioniq 5 N, primo modello elettrico della famiglia ad alte prestazioni che la Casa ha appena confermato, dopodiché i tempi dovrebbero essere maturi per le nuove generazioni di Kona e Santa Fe, anche se non c'è ancora nulla di ufficiale. Oltre a questo, pare che il marchio coreano abbia almeno un'altra novità nel cassetto, forse l'anteprima della versione finale di Ioniq 7, ma per ora c'è totale riserbo.

Ecco, dunque, le novità Hyundai per il 2023:

Hyundai nuova Kona

Della seconda generazione del fortunato crossover di segmento B Kona sono stati avvistati diversi prototipi che suggeriscono una gamma variegata almeno quanto l'attuale per tipi di alimentazione. Quindi, è altamente probabile che il nuovo modello rimpiazzi l'attuale a 360°, compresa la versione elettrica che non sembra dover cedere il passo a un modello della famiglia Ioniq.

Hyundai Kona Electric 2023, le foto spia

Oltre a questo, le foto spia confermano misure leggermente maggiori, con lunghezza ipotizzata intorno ai 4,3 metri, con linee un po' più spigolose e nuovi interni con un grande display centrale e forme non dissimili da quelle dell'attuale. Quanto ai motori, si parla di un full hybrid, di mild hybrid e di almeno una plug-in, e più avanti della versione N. Debutto e lancio dovrebbero avvenire già nella prima parte dell'anno.

Nome Hyundai Kona Carrozzeria Crossover Motori benzina ibridi, elettrico, diesel (da confermare) Data di arrivo Primavera 2023 Prezzi -

Hyundai nuova Santa Fe

Sono passati meno di tre anni da quando Hyundai ha lanciato l'ultimo aggiornamento di Santa Fe, anche se per la Casa si è trattato soltanto di un restyling e la vera nuova generazione del SUV medio, la quinta è in arrivo.

Hyundai Santa Fe ibrida plug-in 2020

In realtà, il modello attuale sorge già sulla piattaforma più recente, la stessa di Kia Sorento, con cui condivide le motorizzazioni ibride. Il prossimo, tuttavia, cambierà ancora stile e adotterà nuovi interni. Dovrebbe essere presentato nella seconda metà dell'anno e arrivare in commercio direttamente come Model Year 2024.

Nome Hyundai Santa Fe Carrozzeria SUV Motori benzina ibridi, diesel (da confermare) Data di arrivo Autunno 2023 (presentazione) Prezzi -

Hyundai Ioniq 5 N

Le caratteristiche definitive non sono ancora state ufficializzate, ma Hyundai ha confermato che la Ioniq 5 N è in arrivo per il 2023. Avrà lo stesso trattamento estetico e la cura per la messa a punto degli altri modelli N, come confermano gli avvistamenti al Nurburgring di esemplari con gomme, cerchi e freni che lasciano poco spazio a dubbi.

Hyundai Ioniq 5 N, le foto spia al Nurburgring

Quanto al powertrain, in attesa dei dati siamo fermi alle considerazioni già fatte lo scorso anno: Hyundai Ioniq 5 nasce sulla stessa base della Kia EV6, che sulla versione top GT arriva a 585 CV con la batteria da 77 kWh. Una potenza che su Ioniq 5 N dovrebbe essere ritoccata fino ad almeno 600 CV.

Nome Hyundai Ioniq 5 N Carrozzeria Crossover medio Motori 2 elettrici Data di arrivo Metà 2022 Prezzi da 72.000 euro (indicativo)

Hyundai Ioniq 6

Unica vera novità 2022, la Ioniq 6 è una berlina dalle linee filanti e aerodinamiche disegnata per offrire la migliore efficienza della sua classe. La piattaforma è a stessa della Ioniq 5, con pacchi batteria da 53 o 77,4 kWh e versioni da 111 a 239 kW di potenza di cui l'ultimo a doppio motore e trazione integrale. L'autonomia nel misto va da 429 a 614 km.

Hyundai Ioniq 6

Già a listino e ordinabile dal 9 di novembre, ha prezzi che partono da 47.550 euro. Le prime consegne sono tuttavia previste per i primi mesi del 2023, cosa che fa rientrare anche questo modello nell'elenco delle novità 2023.

Nome Hyundai Ioniq 6 Carrozzeria berlina-coupé Motori 1 o 2 elettrici Data di arrivo Gennaio 2023 (lancio) Prezzi da 47.550 a 58.950 euro

Hyundai Ioniq 7

Non ci sono ancora indizi sulle possibili altre novità che Hyundai ha in serbo per il 2023, ma una di quelle che ci aspettiamo maggiormente di vedere è il terzo modello della nuova famiglia Ioniq, il SUV di taglia large (si parla di 5 metri di lunghezza e passo di 3,2) indicato come Hyundai Ioniq 7.

Ioniq 7, un rendering non ufficiale

Basato sulla stessa piattaforma delle altre Ioniq, che però sfrutterà fino al massimo delle dimensioni possibili, e con le medesime batterie a 800 Volt, negli attuali piani della Casa è indicato come un modello del 2024. Non è però impossibile che i primi teaser o le foto della versione di serie inizino a circolare già alla fine del prossimo anno.