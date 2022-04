I collaudi sulla nuova Hyundai Kona proseguono a ritmo serrato. Nell’ultimo periodo sono aumentati gli avvistamenti del nuovo crossover che, anche se arriverà nelle concessionarie solo nelle 2023, sta macinando chilometri ed “esperienza” sulle strade di mezza Europa.

In una nuova serie di foto spia, la Kona mostra ancora i suoi interni, mentre la carrozzeria resta avvolta da teli e camuffature.

Strumentazione avanzata

Non è la prima volta che le nostre spie ci fanno “salire a bordo” di uno dei prototipi della Kona. Stavolta, però, possiamo dare uno sguardo più completo alla plancia e al volante. La Hyundai sembra essere dotata di un unico pannello curvo che integra sia il quadro strumenti digitale che l’infotainment.

Questa soluzione dovrebbe essere molto simile a quella già presente sulla Ioniq 5, dalla quale verrà ripresa anche la forma del volante e il design minimalista del cruscotto e della sezione centrale della plancia.

A tal proposito, nella parte centrale della Kona si notano i comandi fisici della radio e del climatizzatore, oltre ai tasti per attivare il riscaldamento dei sedili e (probabilmente) gestire dispositivi come il controllo di stabilità e i sensori di parcheggio.

La nuova Kona elettrica si farà

Oltre alle foto spia degli interni, rispetto agli ultimi avvistamenti sappiamo che la Kona continuerà ad essere proposta anche nella variante elettrica. Secondo alcuni rumors, la seconda generazione della Hyundai a batteria è attualmente in fase di sviluppo col nome in codice SX2n, ma non è chiaro se verrà presentata subito o solo qualche mese dopo il lancio.

Insieme all’elettrica, la gamma del crossover coreano comprenderà varianti ibride mild, full e plug-in a benzina. Inoltre, l’intenzione del brand sarebbe quella di produrre una nuova versione sportiva N e di proseguire la vendita di motori diesel elettrificati.

È probabile che i primi a mettere le mani sulla nuova Kona saranno i clienti coreani nei primi mesi del 2023. Dopodiché, il modello verrà gradualmente introdotto nei principali mercati mondiali.