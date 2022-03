Nuova Hyundai Kona, le prime foto spia degli interni

La nuova Hyundai Kona dovrebbe arrivare nel 2023 e proporre tante novità a livello estetico e di interni. La seconda generazione del SUV compatto punterà sempre su una carrozzeria con uno stile distintivo, mentre l’abitacolo si evolverà avvicinandosi – probabilmente – a quello dell’elettrica Ioniq 5.

Proprio i nuovi interni sono i protagonisti di una nuova serie di foto spia che anticipano alcune delle soluzioni che troveremo sulla prossima Hyundai.

Cresce per tecnologia e spaziosità

L’impressione generale è che la nuova Kona sia ancora nelle prime fasi di sviluppo. A dimostrarlo sono le spesse camuffature della carrozzeria e le tante parti dell’abitacolo nascoste con teli e adesivi. Nelle foto, comunque, si possono vedere i nuovi sedili in pelle bianca e il bracciolo centrale che nasconde un vano portaoggetti.

Sotto la plancia dovrebbe nascondere un doppio pannello per quadro strumenti e schermo del sistema d’infotainment, mentre da foto spia precedenti sappiamo che il volante avrà una forma molto simile a quello presente sulla Ioniq 5.

Nel complesso, ci aspettiamo una Kona più spaziosa rispetto al modello attuale, grazie ad un passo leggermente più lungo. A beneficiare dell’aumento di dimensioni sarà anche la capacità del bagagliaio.

DNA da Kona

È ancora presto per parlare di dettagli della carrozzeria, ma sembra che la nuova Kona manterrà alcuni elementi come i fari anteriori sdoppiati e il piccolo lunotto inclinato. Lo stile, comunque, cambierà sensibilmente a seconda della versione scelta visto che dovrebbero essere confermate, tra le altre, le versioni N Line, N “pura” ed elettrica.

Le N e le N Line saranno riconoscili per una carrozzeria con inserti più aggressivi e specifici cerchi in lega, mentre la variante a emissioni zero avrà una calandra senza prese d’aria.

Come rivela un adesivo sulla carrozzeria, uno dei motori sicuri sarà il 1.6 turbo full hybrid con cambio automatico a doppia frizione e trazione anteriore. Nel listino della Hyundai dovremmo trovare anche varianti mild hybrid e (forse) ibride plug-in anche a trazione integrale.