Per l'attuale Hyundai Kona si sta avvicinando il momento del pensionamento. Dopo aver debuttato nel 2017 ed essere stato aggiornato nel 2021, il crossover coreano verrà totalmente rinnovato nel 2023. Per la prima volta un prototipo del modello di seconda generazione è stato avvistato dai nostri fotografi. Ecco quali sono le principali novità.

Più grande e “matura”

Le foto spia mostrano un muletto avvolto da spessi teli e mimetizzazioni e fanno capire che i test sulla nuova Kona sono appena iniziati. Anche se è praticamente impossibile distinguere i dettagli della carrozzeria (ad eccezione di tetto e montanti A e B completamente scoperti), la Hyundai appare più larga e con un passo più lungo rispetto al modello uscente.

A livello di design sembra che il crossover manterrà lo stile della Kona attuale con fari anteriori sdoppiati. La zona posteriore potrebbe cambiare in modo più radicale con un lunotto meno spiovente e una forma inedita dei fari.

Nelle uniche due foto degli interni, invece, si nota un volante simile a quello della Ioniq 5 e un doppio pannello per la strumentazione di bordo.

Non abbandona il motore termico

Naturalmente, è ancora troppo presto per parlare di motorizzazioni. Secondo alcuni rumors, comunque, la nuova Kona si baserà su una piattaforma in grado di accomodare powertrain a trazione anteriore e integrale e motori termici ed elettrici.

La gamma della Hyundai, quindi, potrebbe essere molto ricca e comprendere unità a benzina elettrificate (in forma mild, full e plug-in), la sportiva N e versioni 100% a emissioni zero.

Riguardo quest’ultima, c’è chi pensa che possa essere rinominata Ioniq per allinearla al sotto marchio coreano dedicato ai modelli a batteria.

Al tempo stesso, altre fonti non ufficiali pensano che la Kona possa sostituire del tutto la i30. La produzione di quest’ultima potrebbe terminare proprio nel 2023, ma non è chiaro se Hyundai la trasformerà in un crossover o se punterà tutto sulla Kona.