Con la Ioniq 5, Hyundai ha avviato un vero e proprio “sub-brand” di futuri modelli elettrici. La gamma delle sudcoreane ad emissioni zero dovrebbe presto allargarsi con l’arrivo della Ioniq 6 e 7 previste rispettivamente per il 2022 e il 2024. La prima sarà un’ammiraglia derivata del prototipo Prophecy mostrano al Salone di Ginevra del 2020.

The Korean Blog ha dato nuove ed interessanti indiscrezioni anche sulla 7, la SUV elettrica di grandi dimensioni.

Elettrica per 7

La principale novità riguarda il powertrain della Ioniq 7. La SUV sarà costruita sulla nuova piattaforma E-GMP di Hyundai (la stessa della Ioniq 5) e supporterà quindi la funzione di ricarica ultraveloce. In altri termini, si potrà passare dal 10% all’’80% della batteria in soli 18 minuti grazie all’architettura da 800 Volt e alla potenza massima di 350 kW.

La piattaforma permetterà alla Ioniq 7 di avere un passo piuttosto lungo. Questo si tradurrà in una maggiore abitabilità a bordo e, soprattutto, nella possibilità di sfruttare il pianale per inserire delle batterie aggiuntive. In questo modo, la SUV potrebbe arrivare ad un pacco da 100 kWh per un’autonomia tra i 550 e i 630 km con sei o sette posti a sedere.

Sicurezza avanzata e carica “condivisa”

Al lancio della Ioniq 7 ci aspettiamo diversi livelli di potenza e vari sistemi di assistenza alla guida. Uno di questi dovrebbe essere l’Highway Driving Pilot che debutterà sulla nuova Genesis G90 alla fine del 2021 e che permetterà la guida autonoma di livello 3. La stessa Genesis (il marchio di lusso di Hyundai) monterà le sospensioni pneumatiche e le ruote posteriori sterzanti: due caratteristiche che potremmo ritrovare sulla SUV elettrica.

Di sicuro, comunque, non mancheranno i dispositivi già visti sulla Ioniq 5. Tra questi ricordiamo il tetto con pannelli solari, la navigazione in realtà aumentata, gli specchietti retrovisori con telecamera e la funzione Vehicle 2 Load. Quest’ultima permette di fornire fino a 3,6 kW di potenza ad altre apparecchiature elettriche o di caricare anche un’altra auto.