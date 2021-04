In Europa il "periodo d'oro" delle berline a tre volumi è finito da tempo, lasciando ai SUV il dominio del mercato. Le case lo sanno bene e Hyundai, ad esempio, vende la Elantra solo in alcuni mercati europei, ovvero in quelli dove le berline sono ancora apprezzate. E se già la versione normale deve vedersela con un mercato fatto di guida rialzata, una più sportiva variante N farebbe ancora più fatica.

Eppure, Hyundai sembra non abbandonare l'idea di vendere la Elantra N anche in Europa, ammesso che - dice la nota - "la domanda sia sufficiente da giustificare lo sforzo".

Rapporto "Domanda/Offerta"

Dopo la prima mondiale della Kona N, la Casa coreana ha confermato che dopo un iniziale periodo di esclusiva per il mercato degli Stati Uniti, si potrebbe estendere la vendita della Elantra N (con le dovute modifiche, fra cui la rimozione dei marcatori laterali arancioni) all'Europa, se i clienti dovessero fare forti richieste.

Nel dettaglio, il capo della R&S Albert Biermann ha detto:

"Per il momento, la Elantra N non è prevista per l'Europa o altri mercati, ma se si riesce a creare abbastanza domanda, non escludo che la questione possa essere riconsiderata. Potrebbe essere un prossimo veicolo N interessante per l'Europa, e non solo."

Buone notizie anche per gli appassionati di auto elettriche: nella stessa intervista, Hyundai ha accennato ad alcuni "piani" per modelli EV ad alte prestazioni. Sembrano esserci alcuni progetti di Veloster convertite, che potrebbero essere solo coperture per testare le componenti meccaniche, ma su questo non ci sono conferme della Casa.

Cosa sappiamo della Elantra N

La Hyundai Elantra N per il mercato statunitense dovrebbe debuttare nel corso di quest'anno, con un motore 2.0 turbobenzina da 280 CV e 392 Nm di coppia.

Di base, sono gli stessi numeri che vanta la più compatta i30 N con il Performance Package. Sempre per gli USA, si potrà scegliere fra un cambio manuale a 6 rapporti, o un doppia frizione a 8 rapporti.

Il prezzo di partenza della Elantra N è stato stimato intorno ai 33.000 dollari (pari a circa 27.300 euro al cambio attuale), che significano quasi 9.000 dollari (circa 7.500 euro) in più della Elantra N Line da 204 CV.