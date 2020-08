La Hyundai Elantra è una berlina compatta lunga poco più di 4,60 metri, un po' come la Skoda Octavia, ed è praticamente sconosciuta in Europa. Nel resto del mondo è invece molto apprezzata e con la settima generazione appena presentata sfoggia anche un look moderno con carrozzeria fastback quattro porte.

A dare ancor più grinta all'insieme arriva ora la Elantra N Line con stile e dotazioni pensate per il piacere di guida, accompagnata dalla Elantra Hybrid in vendita in Corea del Sud dopo l'estate. Nessuna informazione invece su un suo eventuale, quanto improbabile, arrivo in Europa.

Sportiva, senza eccessi

Anche se rientra nella tipologia oggi poco apprezzata (in Europa) della berlina quattro porte, la nuova Hyundai Elantra N Line espande in maniera interessante la gamma di accesso al mondo sportivo "N" di Hyundai. Per farlo utilizza un frontale con griglia e prese d'aria modificate, bandelle sotto porta maggiorate e specifici cerchi in lega da 18".

Fotogallery: Hyundai Elantra N Line

11 Foto

Non mancano poi alla Hyundai Elantra N Line lo spoiler integrato in coda, i terminali di scarico cromati e il generoso diffusore che ricorda il mondo delle alte prestazioni.

Il 1.6 GDI turbo ha 201 CV

La nuova Elantra N Line utilizza il motore 1.6 GDI turbo da 201 CV e 265 Nm abbinato al cambio automatico a doppia frizione 7DCT. Nell'elenco delle modifiche meccaniche la "N Line" include anche sospensioni più rigide, schema multilink posteriore e dischi freno maggiorati davanti.

Dentro la Hyundai Elantra N Line troviamo i paddle del cambio al volante (ricoperto in pelle e con razze metalliche), sedili sportivi N, pedaliera in alluminio e controllo delle modalità di guida Drive Mode Selector.

La full hybrid promette i 4,7 l/100 km

Altrettanto interessante è la nuova Hyundai Elantra Hybrid, berlina full hybrid equipaggiata col motore 1.6 GDI a ciclo Atkinson unito a un motore elettrico da 32 kW (43,5 CV). Assieme i due motori sviluppano 139 CV di potenza e 264 Nm di coppia massima, grazie anche ad una batteria litio-polimero da 1,32 kWh alloggiata sotto il sedile posteriore.

La Elantra Hybrid è dotata di una modalità di guida elettrica, con il motore a benzina che offre la sua potenza alle velocità più elevate. Il consumo stimato secondo il ciclo di omologazione EPA americano è di oltre 50 miglia per gallone, corrispondenti a circa 4,7 l/100 km (21,2 km/l di percorrenza).