La Hyundai Ioniq 5 ha debuttato da qualche settimana e con lei il nuovo brand 100% della Casa coreana, pronto a espandersi nei prossimi anni con nuovi modelli.

I piani di Hyundai prevedono infatti una berlina e un SUV elettrici da presentare nel prossimo futuro. I nomi e le forme sono ancora un mistero, ma da The Korean Blog arrivano i primi rumors.

Le novità in arrivo

La berlina dovrebbe chiamarsi Ioniq 6 ed è conosciuta internamente col nome di “progetto CE”. L’auto, in arrivo nel 2022, si dovrebbe basare sul prototipo Prophecy mostrato al Salone di Ginevra del 2020. E, viste le somiglianze tra 45 EV Concept e Ioniq 5, ci aspettiamo pochi cambiamenti a livello di stile anche per la berlina.

Il SUV, invece, si chiamerà Ioniq 7 e debutterà nel 2024. Nel 2022 dovrebbe arrivare in Europa anche la Genesis GV70 elettrica, il crossover del marchio premium sudcoreano che sbarcherà nel nostro continente tra qualche mese.

Hyundai Prophecy Concept Hyundai Prophecy Concept

La Ioniq 6 sarà realizzata sulla piattaforma E-GMP che consente la ricarica rapida e autonomie elevate. L’architettura è già impiegata per Ioniq 5 e per Kia EV6, modelli con autonomia di poco meno di 500 km. Sfruttando le dimensioni maggiori e il conseguente spazio extra per le batterie, la Ioniq 6 potrebbe raggiungere i 650-700 km di autonomia.

Abitacolo da fantascienza

Per quanto riguarda gli interni, lo stile potrebbe essere ancora più futuristico rispetto a quello della Ioniq 5. Nella 6 dovrebbero esserci sedili con tante possibilità di configurazione, connettività wireless e una strumentazione di bordo all’avanguardia.

Hyundai Ioniq 5 Hyundai Ioniq 5

Se effettivamente la Ioniq 6 arriverà nel 2022 è probabile che vedremo i primi prototipi in strada nei prossimi mesi.