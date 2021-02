Hyundai ha finalmente svelato la IONIQ 5, il CUV (così viene definito) di medie dimensioni di cui nelle ultime settimane abbiamo intravisto i dettagli in una serie di teaser. Si tratta del primo modello firmato IONIQ, il brand di Hyundai dedicato ai veicoli elettrici.

Si basa sulla nuovissima piattaforma Electric-Global Modular Platform (E-GMP) dedicata ai veicoli a batteria, il che permette alla IONIQ 5 di avere proporzioni uniche grazie ad un passo lunghissimo. Se da fuori lo stile è retrò, gli interni sono realizzati con materiali ecocompatibili e, in quanto a tecnologia, si distingue per la possibilità di ricaricare a 800 V e alla funzione Vehicle-to-Load (V2L).

Non si conoscono ancora i prezzi ma arriverà nelle concessionarie entro la metà del 2021.

Moderna dal fascino retrò

L'estetica rielabora in chiave moderna le forme squadrate della Hyundai Pony degli anni '70 per un design dal sapore vintage (sembra quasi una restomod!). Le linee tagliate e l'armonica semplicità generale nascondono le dimensioni, tanto che la macchina sembra più piccola di quanto in realtà sia.

La lunghezza infatti tocca i 4 metri e 65 e il passo è tra i più lunghi in assoluto per un'auto elettrica, ben 3 metri tondi tondi. Per avere un termine di paragone, quello della Porsche Taycan e della Tesla Model S non supera i 2,96 metri.

La IONIQ 5 è un concentrato di tecnologia, ma non ha rinunciato ad elementi classici come, per esempio, gli specchietti retrovisori esterni. Le linee sono tagliate e razionali ma sanno trasmettere dinamismo grazie alle profonde nervature e, vedendola di profilo, anche ai grandi cerchi da 20, con le geometrie che si ritrovano poi nei gruppi ottici, formati da piccolissimi LED cubici sia all’anteriore che al posteriore. La firma lumisosa "rettangolare" identificherà i modelli del brand.

Interni futuristici e materiali ecosostenibili

L’interno è un esempio di minimalismo e ottimizzazione degli spazi. I due schermi di infotainment e strumentazione (entrambi da 12") fanno da padroni e raccolgono tutti i tasti, con il tunnel centrale che è quasi inesistente dato che il cambio shift by wire si gestisce da una leva sul piantone dello sterzo.

L’interno è completamente modulabile: il bracciolo anteriore centrale e i portabicchieri integrati possono scorrere per fare da appoggio a chi siede dietro che, tra l’altro, può anche spostare il divanetto in avanti per far più spazio al già grande bagagliaio che, in configurazione standard, ha una capacità minima di 530 litri. Con i rivestimenti chiari, l’atmosfera che regna è a dir poco rilassante, con la quasi totalità delle superfici che sono realizzate in materiali eco-compatibili e di provenienza sostenibile, come bottiglie in PET riciclate e filati a base vegetale.

Batteria e motore

Il cuore dell’auto è la batteria e, in fase di configurazione, ce ne sono due diversi tipi disponibili tra cui scegliere: da 58 o da 72,6 kWh. Entrambe possono caricare sia a 400 che a 800 V grazie a una tecnologia che, con un inverter, colma la differenza di potenziale garantendo una ricarica stabile. Un picco pazzesco considerando che, al momento, solo la Porsche Taycan e l’Audi e-tron GT raggiungono gli 800 V.

Con un caricatore di bordo ultraveloce da 350 kW e una colonnina della stessa potenza, bastano 18 minuti per caricare dal 10 all'80%. L’autonomia dichiarata? Al massimo 470-480 km secondo il ciclo di omologazione WLTP.

Per quanto riguarda il motore, la IONIQ 5 è, di base, dotata di un solo motore posizionato sull'asse posteriore e, in questo caso, la trazione è RWD. Ce n'è poi una più potente con un doppio motore, uno per asse, e in questo caso la trazione è integrale. Le potenze in gioco cambiano a seconda della batteria scelta e del numero di motori ma, per riassumere, ci sono in tutto quattro livelli di potenza, da 125 kW (170 CV) tutti dietro a 225 kW (305 CV) integrali. Lo 0 100 più rapido? In 5,2 secondi.

Batteria Trazione Potenza Coppia 0-100 km/h 72,6 kWh Integrale 70 kW + 125 kW 255 Nm + 350 Nm 5,2 secondi Posteriore 160 kW 350 Nm 7,4 secondi 58 kWh Integrale 53 kW + 120 kW 255 Nm + 350 Nm 6,1 secondi Posteriore 125 kW 350 Nm 8,5 secondi

Ricarica ultrarapida fino a 350 kW DC

La IONIQ 5 può ricaricare sia a 400 V che a 800 V senza la necessità di componenti o adattatori aggiuntivi. Si tratta di una nuova tecnologia che sfrutta il motore e l'inverter per aumentare la tensione da 400 V a 800 V per garantire una ricarica stabile.

Il caricatore di bordo può assorbire una potenza massima di 350 kW in corrente continua e, a questo livello, ricaricare dal 10 all'80% in soli 18 minuti. In cinque minuti si possono guadagnare 100 km di autonomia calcolati secondo il ciclo di omologazione WLTP. Non si conoscono ancora le specifiche sulla ricarica in corrente alternata.

Con il V2L, la macchina può fornire energia all'esterno

La macchina non solo prende energia dall’esterno, ma è anche in grado di restituirla. Con la funzione Vehicle 2 Load (V2L), può fornire fino a 3,6 kW di potenza per far funzionare altre apparecchiature elettriche o perché no, caricare un’altra auto.

Come funziona? Basta accendere l’auto e collegarsi alla presa che si trova sotto i sedili posteriori oppure, ad auto spenta, attaccarsi alla presa esterna. Utilizzando un convertitore, è possibile caricare apparecchiature elettriche ad alta potenza.