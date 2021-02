La Hyundai IONIQ 5 è la SUV elettrica che verrà svelata completamente il prossimo 23 febbraio, ma già oggi possiamo scoprire qualche dettaglio in più degli interni e delle innovazioni previste dal progetto tutto nuovo.

Grazie ad un paio di foto teaser ufficiali possiamo infatti scoprire che la prima auto costruita sulla nuova piattaforma E-GMP (Electric-Global Modular Platform) con batteria installata sotto il pianale offre un dettaglio inedito: la consolle centrale si sposta indietro assieme ai sedili e permette di creare un ambiente aperto che avvicina passeggeri anteriori e posteriori, in particolare durante le soste di ricarica.

Un cuscino sotto le gambe per il riposo della ricarica

Questi teaser anticipano anche la forma dei sedili di IONIQ 5 che sfoggiano uno speciale cuscino estraibile sotto le cosce che permette a guidatore e passeggero di riposare le gambe nei momenti di sosta per la ricarica elettrica.

In più queste speciali poltrone, come tutto il resto dell'abitacolo, sono rivestite con materiali e tessuti eco sostenibili, coloranti bio tratti da olio di colza e mais e fibre naturali e riciclate, come ad esempio il PET delle bottiglie di plastica.

Al posto del tunnel centrale una consolle "universale"

Il passo lungo e il fondo piatto dell'abitacolo garantiscono un cosiddetto "Living Space" all'interno della Hyundai IONIQ 5, uno spazio aperto dov'è più facile muoversi, oltre che entrare e uscire.

La consolle centrale tra i sedili anteriori, chiamata in questo caso "Universal Island" rientra in questo concetto di spazio interno ampio e vivibile, diventando qualcosa in più rispetto ad un semplice vano porta oggetti. il suo movimento all'indietro permette di avvicinarsi ad eventuali bimbi o animali domestici che si trovano sul sedile posteriore.

Strumentazione digitale su pannello continuo

Un occhio attento noterà nelle foto teaser ufficiali anche un pannello strumenti digitale continuo che si sviluppa orizzontalmente sulla plancia e forma quasi un tutt'uno con lo schermo dell'infotainment.

Altrettanto evidente è il posizionamento della leva del cambio sul piantone del volante, così come i comandi di climatizzazione e infotainment raccolto in una sottile fascia sotto il display centrale. Il volante sembra a due razze, con comandi.

18 minuti per fare quasi il pieno

La Hyundai IONIQ 5 sarà anche la prima auto elettrica a "democratizzare" l'impianto di bordo a 800 volt, già usato da Porsche Taycan e Audi e-tron GT quattro, permettendo di ricaricare la batteria in una colonnina ad alta velocità come la Ionity in appena 18 minuti (dal 10% all'80% di carica).

Sempre dal 23 febbraio i potenziali clienti di alcuni mercati europei (ma non in Italia) possono prenotare l'edizione limitata di lancio IONIQ 5 "Project 45", un primo lotto di 3.000 vetture che saranno consegnate dall'estate del 2021, lo stesso momento in cui IONIQ 5 sarà nelle concessionarie italiane.