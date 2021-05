Che Genesis sarebbe arrivato in Europa lo sapevamo da qualche mese. L'indizio che mancava riguardava i modelli coi quali il brand di lusso di Hyundai - nato nel 2016 - avrebbe dato il via alla conquista del mercato del Vecchio Continente. Interrogativo svelato oggi: si tratterà delle GV80 e G80, un SUV e una berlina di grandi dimensioni, lunghe circa 5 metri.

Una nuova sfida per Hyundai, in un mercato che storicamente non premia i brand premium non europei, da affrontare con una strategia molto particolare e prezzi concorrenziali. Ma scopriamo nel dettaglio modelli e tipologia di acquisto.

Il top di gamma

Come scritto le Genesis GV80 e G80 hanno misure importanti e si posizionano la prima nel segmento di Audi Q7, BMW X5 e Mercedes GLE, la seconda in quello di Audi A6, BMW Serie 5 e Mercedes Classe E.

Genesis G80 Genesis GV80

Un segmento che le tedesche affrontano con lusso e tecnologia a volontà, con Genesis a rispondere con le stesse armi. Entrambi i modelli infatti affiancano a un design molto personale una grande cura per i dettagli, assieme a materiali ricercati come pelle e legno, infotainment ricco di funzionalità e sistemi di assistenza alla guida di Livello 2. Ancora non si sa nulla circa i motori: sia la berlina G80 sia il SUV GV80 non hanno in gamma powertrain elettrificati, ma solo benzina o diesel.

Genesis G80 Genesis GV80

Per una Genesis con batterie bisognerà attendere la G80 elettrica presentata al Salone di Shanghai 2021 e in arrivo sul mercato, Europa compresa, tra qualche mese. A lei si aggiungeranno altri 2 modelli emissioni zero - tra cui uno basato sulla piattaforma E-GMP inaugurata dalla Hyundai Ioniq 5 e Kia EV6 - e un modello inedito prodotto specificatamente per l'Europa.

In totale saranno quindi 6 le Genesis commercializzate in Europa nei prossimi 12 mesi.

In estate

Il lancio ufficiale delle vendite in Germania, Svizzera e Regno Unito (l'Italia sarà inclusa in un secondo momento) è previsto per l'estate 2021, con un servizio clienti particolare e l'assenza di una rete di concessionari ufficiali, sostituita dai cosiddetti "Studio", una sorta di flagship store presenti inizialmente a Monaco di Baviera, Londra e Zurigo.

Genesis G80 Genesis GV80

Luoghi particolari nei quali si potranno vedere dal vivo le auto e finalizzare l'acquisto. Se invece non si ha la possibilità di raggiungere i Genesis Studio l'intera trafila burocratica per comprare l'auto si potrà eseguire online: dal configuratore al pagamento, con la possibilità di essere seguiti dal Genesis Personal Assistant, un incaricato che seguirà l'acquirente non solo durante il processo di acquisto, diventanto il referente durante il periodo di possesso dell'auto. Periodo che sarà coperto da una garanzia di 5 anni.

Attualmente non si hanno ancora notizie sui prezzi.