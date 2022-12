La presentazione ufficiale, con tutte le informazioni del caso, è prevista per il 2023 ma già oggi possiamo dare una prima occhiata alla nuova Hyundai Kona, il SUV compatto coreano che conferma una ricca gamma di motorizzazioni (termica, ibrida ed elettrica) accompagnata da uno stile tutto nuovo.

Stile che è stato definito partendo dalla versione a batterie e declinato poi sulle altre, creando un family feeling generale che si differenzia però per alcuni dettagli di stile, abbracciando in parte quello delle elettriche della famiglia Ioniq.

Tagli di luce

La prima grande novità della Hyundai Kona 2023 è nel frontale: i gruppi ottici (ancora una volta sottilissimi) sono ora resi da una striscia orizzontale LED che attraversa l'intero muso del SUV coreano. Un trend sempre più in voga che si differenzia a seconda della motorizzazione: sulla Kona elettrica infatti viene ripreso lo stile a pixel della gamma Ioniq, mentre sulle altre versioni il disegno è perfettamente omogeneo.

Le differenti motorizzazioni della Hyundai Kona si differenziano per il disegno del frontale

Il tema dei pixel la fa da padrone sulla Kona EV, tornando sul paraurti posteriore e nei cerchi in lega da 19".

Le differenze tra le varie versioni sono anche in altri particolari come il paraurti: sull'elettrica è completamente chiuso, su termica e ibrida ha prese d'aria inferiori mentre la N Line (la più sportiveggiante) ha prese d'aria maggiorate e dettagli neri. Neri sono anche i passaruota per le Kona benzina e full hybrid, mentre su elettrica ed N Line sono in tinta con la carrozzeria.

Il posteriore della Hyundai Kona elettrica ha illuminazione stile pixel

Alla N Line sono dedicati i dettagli più sportivi come spoiler posteriore, cerchi da 19" con disegno dedicato, doppio scarico posteriore e minigonne argentate.

Ad accomunare tutte le versioni ci sono le dimensioni aumentate rispetto alla Kona attuale: 4,35 metri di lunghezza (15 cm in più), 1,825 di larghezza (+2,5 cm) 2,66 di passo (+ 6 cm), il tutto a beneficio dell'abitabilità e della capacità di carico, della quale però non abbiamo però ancora i dati ufficiali.

Hyundai Kona 2023, gli interni

Anche dentro la nuova Hyundai Kona rivoluziona il proprio stile, abbracciando ancora una l'impostazione delle elettriche Ioniq. La plancia infatti è dominata dal doppio monitor curvo da 12,3" per ciascuna sezione, senza per questo rinunciare in toto a comandi fisici. Nella foto si vedono infatti rotori e pulsanti per gestire il climatizzatore.

Sulla plancia della Hyundai Kona ci sono 2 monitor da 12,3" ciascuno Il pavimento della Hyundai Kona è perfettamente piatto

Si notano poi il pavimento perfettamente piatto e la grande abbondanza di spazio. Spazio aumentato nel tunnel centrale grazie allo spostamento del selettore della trasmissione, ora sistemato dietro al volante.

Hyundai Kona 2023, i motori

Termica, full hybrid ed elettrica: per ora è tutto quello che sappiamo sulla gamma motori della nuova Kona. tra le novità Hyundai più attese del 2023. Della partita dovrebbe far parte il classico 1.0 turbo benzina 3 cilindri e - forse in un secondo momento - il 2.0 turbo 4 cilindri riservato alla Kona N.

La Hyundai Kona a benzina

Non ci saranno più le versioni mild hybrid a 48 V, lasciando quindi al solo 1.6 (o chi per lui) full hybrid da 140 CV il compito di rappresentare la versione elettrificata della gamma.

Infine la Kona 2023 elettrica: come per la generazione attuale potrebbero esserci 2 versioni con differenti pacchi batteria (attualmente da 39 o 64 kWh) e differenti potenze.

Ne sapremo di più nel corso del 2023.