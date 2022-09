Lunghezza: 4.205 mm

Larghezza: 1.800 mm

Altezza: 1.550 mm

Passo: 2.600 mm

Bagagliaio: min 361 max 1.143

La Hyundai Kona è uno dei modelli più apprezzati sul mercato italiano dei SUV/crossover di segmento B, non soltanto per stile e caratteristiche, ma anche per la particolare versatilità della gamma che comprende motori tradizionali, ibridi e anche una versione 100% elettrica.

Kona è una vettura per famiglia/tempo libero che punta molto sulla vivacità del design e una gamma capace di contemplare anche le performance, di rilievo sulla versione N, e rappresenta la scelta top per Hyundai nel segmento, che si completa con il più piccolo (ma di poco) Bayon, rivolto a chi cerca qualcosa di più semplice ed essenziale.

Hyundai Kona, le dimensioni

La Hyundai Kona ha una lunghezza di 4,21 metri (4.205 mm per l'esattezza) e larga 1,80 (1.800 mm), misure più o meno allineate con la fascia alta del segmento. Generoso anche il passo, la distanza tra gli assi delle ruote anteriori e posteriori, che misura 2.600 mm esatti. L'altezza varia di qualche mm secondo l'allestimento, con un valore di riferimento di 1.550 mm.

Hyundai Kona, abitabilità e bagagliaio

L'interno di Hyundai Kona ha spazi tutto sommato nella media: l'altezza dalla seduta del divano al soffitto è di 961 mm e la larghezza alle spalle di 1.385 mm, in sostanza l'auto risulta comoda per 4 adulti più un terzo di corporatura modesta che le forme del divano non sacrificano eccessivamente.

Il bagagliaio della Kona offre di base 361 litri su tutti i modelli tranne l'elettrico, che comunque ne perde meno di 30, e raggiunge i 1.143 litri con lo schienale suddiviso 60:40. Una volta abbattuti, formano un pavimento piatto e regolare e la battuta del portellone è quasi allineata al piano di carico.

La gamma motori, come accennato in precedenza, è piuttosto articolata nelle tipologie di alimentazione pur essendo stata semplificata molto per quanto riguarda l'offerta "tradizionale". A benzina è rimasto infatti soltanto il motore 1.0 Turbo da 120 CV anche in versione mild hybrid a 48 V. che dispone anche del cambio manuale iMT con frizione elettroattuata e 6 marce.

Spariti i diesel, si passa direttamente al modello full hybrid da 141 CV e all'elettrico nelle varianti con batteria da 39 o 64 kW. Quasi un modello a sé è poi Kona N, con il 2.0 Turbo da 280 CV

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trasmissione 1.0 GDi-T 120 CV Benzina Anteriore, cambio manuale 1.0 GDi-T MHEV iMT 120 CV Benzina Anteriore, cambio manuale 1.6 GDI Hybrid 141 CV Benzina/elettrico Anteriore, cambio autom. 2.0 GDi-T N 280 CV Benzina Anteriore, cambio autom. Electric 39 kWh 136 CV Elettrico Anteriore Electric 62 kWh 204 CV Elettrico Anteriore

Hyundai Kona, le concorrenti con misure simili

Hyundai Kona è nella media tra i B-SUV, quindi i concorrenti diretti sono quelli con lunghezza compresa a grandi linee tra tra 4,15 e 4,25 metri o poco oltre.

Fiat 500X: 4,26 metri

4,26 metri Ford Puma: 4,19 metri

4,19 metri Hyundai Bayon: 4,18 metri

4,18 metri Jeep Renegade: 4,24 metri

4,24 metri Nissan Juke: 4,21 metri

4,21 metri Opel Crossland: 4,21 metri

4,21 metri Renault Captur: 4,23 metri

4,23 metri Volkswagen T-Roc: 4,23 metri

