Hyundai sta proseguendo in Spagna i test sulla nuova Kona. La seconda generazione del crossover compatto si avvicinerà nel design alla Tucson e punterà su proporzioni leggermente più grandi e motori sempre più elettrificati. In una nuova ondata di foto spia, la Kona inizia a perdere le mimetizzazioni e a mostrare nuovi dettagli.

Stile da piccola Tucson

Rispetto ai precedenti avvistamenti, sulla nuova Hyundai sono visibili alcune porzioni dei passaruota anteriori. Le protezioni nere hanno uno stile molto squadrato e ricordano proprio quelle della Tucson. In generale, l’impressione è che la nuova Kona prenderà molta ispirazione dal modello più grande, almeno per la carrozzeria.

Anche se è ancora avvolto da teli e adesivi, il crossover lascia intravedere i fari anteriori sdoppiati, una soluzione già adottata dalla generazione precedente e della Tucson stessa. Inoltre, le fiancate manterranno una linea di cintura molto alta, mentre nel posteriore dovremmo trovare il caratteristico piccolo lunotto.

In queste foto non si vedono bene, ma in precedenza sono stati spiati anche gli interni. Per l’occasione, la Kona si era mostrata con un volante simile a quello della Ioniq 5 e con una strumentazione avanzata con doppio display per quadro strumenti e infotainment.

Motori per tutti i gusti

Per quanto riguarda le motorizzazioni, grazie ad avvistamenti precedenti sappiamo che una delle versioni sarà la 1.6 turbo full hybrid con cambio automatico a doppia frizione. Nel listino, comunque, saranno presenti anche diverse varianti mild hybrid a benzina e diesel e ibride plug-in. La maggior parte dei modelli avrà la trazione anteriore, mentre le Kona più spinte dovrebbero scegliere quella integrale.

Non ci sono ancora conferme, ma pensiamo che anche nella seconda generazione del crossover troveremo una versione sportiva N con almeno 280 CV. In un secondo momento rispetto al lancio, Hyundai presenterà anche la nuova Kona 100% elettrica. Ci sarà tempo, comunque, per raccogliere altre informazioni: il nuovo modello dovrebbe debuttare nel corso del 2023.