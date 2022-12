Hyundai continua lo sviluppo sulla Ioniq 5 N. La prima sportiva totalmente elettrica del marchio coreano arriverà nei primi mesi del 2023 e porterà con sé diverse novità per quanto riguarda l’esperienza di guida.

Anche se condividerà il powertrain con la Kia EV6 GT, la Ioniq 5 N si distinguerà dalla “cugina” per alcune soluzioni inedite che puntano a replicare le stesse sensazioni di una N termica.

Prende spunto dai modelli termici

Parlando con la testata australiana CarExpert, il consulente tecnico di Hyundai Alberto Biermann (il “padre” della gamma N) ha descritto alcune delle idee che troveranno spazio sulla Ioniq 5.

Ad esempio, sulla sportiva elettrica ci sarà un sistema di cambiata artificiale che darà sensazioni simili a quello del cambio a doppia frizione della i30 N. Questa soluzione si chiamerà Virtual Grin Shift (VGN) e sarà attivabile da uno specifico comando e utilizzando i paddle al volante.

Hyundai Ioniq 5 N, ultimi affinamenti per Virtual Grin Shift e N Sound Plus

A far discutere (un po’ come sull’Abarth 500 elettrica), saranno sicuramente i suoni artificiali del sistema N Sound Plus. Questa funzione dovrebbe permettere i classici scoppietti presenti sulle N più potenti e verrà costantemente implementata con futuri aggiornamenti over-the-air.

Pronti 600 CV

A mettere tutti d’accordo sarà una modalità Drift, con la Hyundai che potrà derapare inviando tutta la potenza disponibile sul motore elettrico posteriore. Inoltre, si potrà modificare l’intensità della frenata rigenerativa, da una taratura più morbida a una più aggressiva per recuperare più energia.

Hyundai Ioniq 5 N, le nuove foto spia dell'elettrica da 600 CV

In totale, la doppia unità elettrica dovrebbe toccare i 600 CV ed essere così leggermente più potente della EV6 GT. È probabile che la velocità massima venga sempre limitata a 260 km/h, mentre l’accelerazione 0-100 km/h dovrebbe essere di circa 3,5 secondi.

L’impressione, quindi, è che la Hyundai se la giocherà alla pari con tante supercar di razza aprendo così una nuova era per i modelli N.