La Hyundai Staria ha suscitato stupore tra tutti gli amanti dei minivan. Raramente, infatti, si è vista un’auto di questo segmento puntare così tanto sul design e non solo sulla praticità.

Ora il suo look futuristico e quasi da prototipo è pronto ad arrivare anche in Europa. Hyundai ha infatti diffuso le specifiche tecniche e le motorizzazioni che vedremo nel Vecchio Continente dalla seconda metà del 2021, ma non in Italia.

Spaziosità infinita

Partendo dalle dimensioni, possiamo dire che la Staria ha numeri decisamente importanti. Il minivan è lungo 5,25 metri e largo 1,99 con un passo di ben 3,27 metri . L’altezza varia leggermente a seconda che si scelga la versione commerciale a 2 o 3 posti (alta 2 metri netti) o quella per il trasporto di persone (1,99 m).

Nella seconda configurazione la Staria può ospitare fino a 11 persone, mentre nelle varianti con la sola prima fila di sedili si può sfruttare una capacità di carico di 5.000 litri.

In Europa arriva solo a gasolio

Con la Staria, Hyundai vuole avviare una nuova famiglia di veicoli multiuso. In certi Paesi saranno disponibili dei minivan adattati come camper o ambulanze ed è prevista anche una versione alimentata a idrogeno.

Hyundai ha concepito la Staria come una monovolume piuttosto sofisticata e dotata di sospensioni posteriori indipendenti multi-link. La Casa sudcoreana afferma che le motorizzazioni sono state pensate per ridurre al minimo le vibrazioni e la rumorosità e che l’aerodinamica, nonostante le forme insolite, è stata ottimizzata per migliorare l’efficienza nei consumi.

A proposito di motori, la Hyundai arriverà dalle nostre parti esclusivamente nella versione 2.2 turbodiesel da 177 CV e 431 Nm. Si potrà scegliere se abbinare il propulsore a gasolio con un cambio manuale a 6 rapporti o un automatico a 8 marce. In altri mercati, invece, la Staria sarà proposta con un 3.5 a benzina da 272 CV e 331 Nm.

La Hyundai verrà commercializzata nella seconda metà del 2021 con 8 colori disponibili e 5 rivestimenti per l’abitacolo, tra cui anche delle scelte bi-colore. Al momento non è prevista la commercializzazione di Hyundai Staria in Italia