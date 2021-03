I SUV dominano il mercato, ma il gruppo Hyundai-Kia investe ancora sui minivan. Kia ha presentato di recente il Carnival, e ora tocca al "fratello maggiore" Hyundai farsi vedere nelle prime foto teaser, lo Staria.

Il nuovo MPV (Multi-Purpose Vehicle) coreano promette di offrire, dice la nota, "spunti di design futuristico e innovazione nello sfruttamento dello spazio interno, per un'esperienza premium".

Futurista fuori, spaziosa dentro

L'esterno sembra molto interessante per un monovolume, con un'ampia fascia luminosa a LED nella parte anteriore e le luci posteriori simili a pixel (probabilmente un rimando al crossover elettrico Ioniq 5).

Il design anteriore è simile a come ci aspetteremmo un minivan della Apple, e in effetti il gruppo Hyundai-Kia ha avuto qualche trattativa col gigante tecnologico di Cupertino per la produzione della Apple Car.

Hyundai dice che la nuova Staria ha un design esterno "simile a quello di un'astronave", e la prima cosa che salta all'occhio è probabilmente la calandra larga quanto l'intero frontale.

Agli estremi laterali ci sono i fari, mentre al centro è incorporato il radar per il cruise control adattivo e altri ADAS. Così come per la Ioniq 5, gli sbalzi ridotti al minimo alludono a un passo molto allungato, tutto a favore dello spazio interno.

E a proposito di spazio interno, i teaser lo mostrano praticamente del tutto: il cruscotto è dominato da uno schermo touchscreen per il sistema di infotainment, e sembra non ci sia un display dietro il volante. I pulsanti argentati "RND" del cambio sono sotto lo schermo, e sembrano simili a quelli della Hyundai Santa Fe.

I sedili anteriori hanno braccioli individuali, mentre la seconda fila ospita sedili singoli molto comodi a prima vista, anziché un semplice divanetto. Sembra esserci posto anche per una terza fila, e la linea alta del tetto dovrebbe garantire molto spazio per la testa.

Mercati diversi, versioni diverse

Hyundai non ha fornito alcuna specifica tecnica per il momento, quindi non sappiamo se la Staria è meccanicamente imparentata con la Kia Carnival a trazione anteriore. In ogni caso, la Staria sarà la sostituta diretta per la Starex/Grand Starex/iMax a trazione posteriore.

Come sempre succede con le foto teaser ufficiali, il modello mostrato nelle immagini è la versione top di gamma, chiamata Staria Premium e dotata di ogni optional.

Nei prossimi mesi arriveranno ulteriori dettagli, ma nel frattempo Hyundai ha confermato che il modello Premium verrà venduto solo in alcuni mercati selezionati.