La storia delle sportive di Volkswagen è fatta da una sigla: GTI, quella riservata ai modelli più sportivi della Casa. Certo, poi sono arrivate anche le "R", ma le "Gran Turismo Iniezione" hanno un posto tutto loro all'interno della galassia del colosso tedesco. In futuro, al suo fianco, ci sarà un'altra sigla dedicata ai modelli più potenti: GTX.

Un piccolo cambio di lettera che però sottolinea una rivoluzione: il badge GTX infatti è riservato alle auto elettriche Volkswagen, tutte destinate a sfoggiarla prima poi. Ma proprio tutte, compresa la Volkswagen ID.Buzz, erede a batterie del mitico Bulli. Una notizia che già girava tempo fa e che ora trova conferma in un'immagine pubblicata all'interno di una presentazione ufficiale Volkswagen, nella quale si parla del futuro del monovolume elettrico.

Integrale e veloce

Partiamo proprio dalla versione più sportiva, della quale si vede unicamente il volante caratterizzato da cuciture rosse e il badge GTX sistemato nella parte inferiore della razza centrale. Di informazioni tecniche non ne sono state rilasciate ma è più che probabile che il monovolume elettrico riprenderà impostazione e potenza dalle ID.4 e ID.5 GTX, con le quali condivide la piattaforma MEB.

Volkswagen ID.4 GTX Volkswagen ID.5 GTX

Due motori, uno per asse, per un totale di 299 CV e coppia derivata dalla somma dei 162 Nm del motore anteriore e i 310 Nm di quello posteriore. Non mancherà sicuramente un trattamento estetico dedicato, fatto di nuove - e discrete - appendici aerodinamiche, colore carrozzeria dedicato, interni con dettagli più sportivi e assetto ribassato e ritarato, sempre però senza esagerare.

Le altre novità

Nel file della presentazione compaiono altre 3 novità: la prima riguarda l'arrivo di una versione a passo lungo dell'ID.Buzz, così da offrire ancora più spazio a persone, bagagli o - nel caso della versione Cargo - carico.

Altra novità strettamente legata alla prima è rappresentata dalla trazione integrale, per ora non disponibile sull'ID.Buzz, unica scelta invece per quanto riguarda la passo lungo. Infine i 7 posti, di serie per gli Stati Uniti ma non ancora disponibili in Europa.

Non sappiamo ancora quando arriveranno tutte queste nuove versioni e se faranno parte delle novità Volkswagen per il 2023.