Per la Volkswagen Golf si avvicina il momento del restyling. L’ottava generazione lanciata nel 2019 sarà presto sottoposta a un importante aggiornamento a livello estetico e di strumentazione.

A giudicare dalle foto spia più recenti, sembra che gli sforzi della Casa si concentreranno proprio sulla tecnologia di bordo e, in particolare, su un nuovo sistema d’infotainment.

Più grande e più avanzato

Anche se si tratterà solo di un restyling, pare che Volkswagen voglia cambiare radicalmente gli interni. Al posto degli attuali schermi da 8,3” e 10,3” (a seconda degli allestimenti), le foto spia ci mostrano un display a sbalzo gigantesco che ricorda vagamente quello dell’elettrica ID.4. A differenza del SUV, però, la Golf dovrebbe mantenere il classico quadro strumenti digitale situato sotto la palpebra del cruscotto.

Insieme alle dimensioni extra larga dello schermo, comunque, Volkswagen potrebbe aver arricchito le funzioni dell’infotainment attraverso l’impiego di un nuovo software. Inoltre, dato che spesso la Golf ha portato con sé novità inedite per tutti i modelli del marchio, non è escluso che questo schermo venga adottato anche dalle future Volkswagen, tra cui le prossime generazioni della Tiguan o della T-Roc.

Nessuna novità nel look (per ora)

La Golf delle foto non sembra nascondere grandi novità a livello estetico. È possibile, comunque, che la Volkswagen sia solo ai primi stadi dello sviluppo e che i prossimi prototipi montino alcuni nuovi elementi. Come in ogni restyling, infatti, anche sulla compatta di Wolfsburg dovremmo vedere nuovi inserti nella carrozzeria, nuovi stili dei cerchi in lega e un catalogo tinte aggiornato.

Riguardo alle motorizzazioni, ci aspettiamo una gamma sempre più elettrificata sia in forma mild che plug-in. Al momento, appare improbabile una conferma delle versioni a metano, le cui vendite sono ormai affossate dai prezzi monstre della materia prime.

Ci sarà tempo, comunque, per raccogliere altre informazioni. Il restyling dovrebbe mostrarsi in via definitiva solo a fine 2023.