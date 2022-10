Le novità Volkswagen per il 2023 avranno una doppia faccia: da una parte infatti i classici modelli con motori benzina e diesel continueranno a essere aggiornati, dall'altra la famiglia elettrica ID accoglierà novità importanti e inedite, in attesa di diventare sempre più grande e importante nelle gerarchie del colosso tedesco.

Del primo gruppo fanno parte - tra gli altri - i restyling di T-Cross e Touareg, assieme alla nuova generazione di Tiguan, nel secondo invece troviamo i primi ritocchi per l'ID.3 e l'erede 100% elettrica della Passat. Ancora niente restyling della Golf, per il quale pare bisognerà attendere il 2024.

Ecco tutte le novità 2023 di Volkswagen:

Volkswagen ID.3 update

La prima vettura della nuova era Volkswagen potrebbe ricevere una serie di aggiornamenti minori nel corso del prossimo anno. Non dovrebbe trattarsi di un restyling vero e proprio, ma di novità minori di allestimento e forse tecnologie, più difficilmente relative a batterie e elettronica salvo gli upgrade software che oggi, con l'aggiornamento OTA, diventano ormai slegati dall'aspetto produttivo.

Volkswagen ID.3

ID.3 aspetterebbe anche una versione sportiva, anticipata via social con la concept ID.X che prefigurava una possibile versione GTX. Il suo arrivo non è confermato, ma potrebbe far parte delle novità del modello 2023.

Nome Volkswagen ID.3 Carrozzeria berlina 5 porte Motori elettrici Data di arrivo metà anno Prezzi da definire

Volkswagen ID.Aero

Il modello che sostituirà virtualmente la Passat dopo otto generazioni e oltre cinquant'anni di carriera è stato anticipato dalla concept ID.Aero.

Volkswagen ID.Aero concept

Lunga 5 metri e con 620 km di autonomia, la versione di serie sbarcherà prima in Cina e sarà presentata al pubblico europeo, con i primi test drive e forse la diffusione di un primo listino, entro fine anno, ma la commercializzazione vera e propria inizierà soltanto nel 2024.

Nome Volkswagen TD.Aero Carrozzeria berlina Motori elettrici Data di arrivo Fine 2023 (in vendita dal 2024) Prezzi -

Volkswagen T-Cross

Rinnovata la Polo nel 2021 e ampliata la famiglia dei modelli di segmento B con Volkswagen Taigo, il prossimo punto sulla lista è l'aggiornamento di T-Cross, lanciato nel 2019.

Wolkswagen T-Cross 2020

Il piccolo SUV dovrebbe adottare qualche nuovo stilema nel frontale ispirato proprio al più recente Taigo, e una rinfrescata agli interni. La gamma motori dovrebbe tuttavia rimanere impostata come l'attuale, senza ibridi né motori diesel. Presentazione e lancio sono attesi in rapida successione, ma anche qui i programmi potrebbero subire variazioni.

Nome Volkswagen T-Cross Carrozzeria SUV Motori benzina Data di arrivo autunno 2023 Prezzi da definire

Volkswagen Tiguan

A qualche anno dalla Golf 8, anche la Volkswagen Tiguan si rinnova completamente: la terza generazione sarà mostrata nel corso del 2023 anche se sarà in vendita l'anno, e sarà l'ultima ancora offerta con motori termici prima che la gamma classica Volkswagen lasci per intero campo libero alle ID.

Nuova Volkswagen Tiguan

L'arrivo è atteso verso la metà del 2023, per ora si sa che la Tiguan crescerà di qualche cm e che avrà nuovi interni con display più grandi come sui modelli ID. I motori, sia a benzina sia Diesel, saranno però elettrificati con soluzioni plug-in e mild hybrid e potrebbero sparire definitivamente i cambi manuali in favore dei DSG.

Nome Volkswagen Tiguan Carrozzeria SUV Motori elettrici Data di arrivo primavera 2023 (presentazione) Prezzi da definire

Volkswagen Touareg restyling

Finora non se ne è parlato molto, ma per il modello diventato nel tempo la vera ammiraglia del marchio si attende un aggiornamento proprio per il 2023.

Nuova Volkswagen Touareg, foto spia

I dettagli non sono ancora noti, anche qui è possibile un'ulteriore elettrificazione dei motori e qualche aggiornamento tecnico e di equipaggiamento, soprattutto per le funzioni di traino assistito che sono tra i punti di forza del modello. Possibile reveal già nel primo trimestre del 2023.

Nome Volkswagen Touareg Carrozzeria SUV Motori Diesel e benzina-ibridi (da confermare) Data di arrivo primavera 2023 Prezzi da definire

Volkswagen Amarok

Come tutti i cassonati rimane un autocarro e dunque di competenza del reparto Veicoli Commerciali, ad ogni modo il nuovo Volkswagen Amarok arriverà all'inizio dell'anno, oltre sei mesi dopo Ford Ranger che fa da base a questa generazione.

Volkswagen Amarok

Lungo 5,36 metri e con passo di 3,27 metri, l'Amarok ha più spazio e capacità di carico, un telaio più robusto e una nuova iniezione di tecnologia che inizia con il display verticale da 10 o 12 pollici, il cruise control attivo che si adegua alla segnaletica stradale e il sistema di illuminazione IQ.Light a matrice di Led. Motori diesel da 150 a 240/250 CV e benzina 2.3 da 302 CV. Nuovo anche il cambio automatico a 10 marce.