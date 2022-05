Volkswagen ha accennato per la prima volta a un'equivalente elettrica della Golf R l'anno scorso quando ha presentato la ID.X, una sportiva compatta senza motore termico sotto il cofano. Dopo qualche mese, da Wolfsburg hanno confermato l'arrivo di un modello elettrico più prestazionale, ma senza dire quando avrebbe debuttato. Adesso, però, sappiamo qualcosa in più: si chiamerà ID.3 GTX e arriverà presto su strada.

I nostri colleghi di Motor1.com hanno parlato con i dirigenti Volkswagen in occasione della presentazione stampa della nuova ID.5, SUV dalla linea coupé basato sulla ID.4, che hanno confermato che la GTX sarà basata sul restyling della ID.3 atteso sul mercato nel 2023. In molti si aspettavano di vederla già nel 2022 (considerando anche che le ID.4 e ID.5 GTX sono già sul mercato), ma l'aggiornamento di metà carriera del modello era già stato fissato in origine al 2023.

Sarà potente, ma non quanto la concept ID.X

Esattamente come le altre GTX, anche la nuova ID.3 avrà la trazione integrale grazie a un secondo motore elettrico montato sull'asse anteriore. La concept ID.X aveva una potenza di 329 CV: non sappiamo quanti ne avrà la versione di serie, ma Volkswagen ha rivelato che non sarà così potente. Considerando che la ID.5 GTX ha bisogno di 6,2 secondi per raggiungere i 100 km/h da ferma, la ID.3 GTX dovrebbe tenersi sotto i 6 dato il peso inferiore.

"Con il restyling della ID.3 introdurremo alcuni dettagli molto interessanti e siamo convinti di riuscire a soddisfare le aspettative di quei clienti che chiedono più potenza e la trazione integrale. Il nostro obiettivo è soddisfare i desideri dei clienti"

Alcuni forse ricorderanno che, nel 2021, Volkswagen ha rilasciato alcuni bozzetti di una ID.3 in versione cabrio, variante elettrica della T-Roc Cabrio attualmente sul mercato. La macchina sarebbe allo studio ma non avrebbe ancora ricevuto l'approvazione. È facile capire perché, considerando che la domanda di auto cabrio è crollata negli ultimi decenni.