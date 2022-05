Tra le compatte elettriche più attese dei prossimi anni c’è sicuramente la Volkswagen ID.2. Anticipata lo scorso settembre al Salone di Monaco dal concept ID.2 Life, a giudicare dai nuovi teaser ufficiali la piccola di Wolfsburg sembra essere stata completamente riprogettata.

Nei bozzetti pubblicati su Twitter dalla Casa tedesca, sia la ID.2 che le sue “cugine” firmate Skoda e Cupra hanno abbandonato quasi completamente le linee squadrate del prototipo originale puntando su un design più classico.

Rivoluzione totale

Di un possibile cambio di rotta dal punto di vista dello stile se ne parla dallo scorso febbraio. Pur mantenendo le basi della piattaforma MEB, il management di Volkswagen ha richiesto ai progettisti di rivedere completamente le forme per rendere l’auto ancora più appetibile alla clientela giovane e allinearla ulteriormente alla filosofia degli altri modelli del marchio.

Effettivamente, dai nuovi bozzetti si capisce che la ID.2 interpreterà le dimensioni compatte (con una lunghezza intorno ai 4-4,1 metri) in un modo tutto nuovo. Le forme più arrotondate sembrano mettere insieme alcuni richiami alla Polo e (soprattutto nel frontale) all’ID.3.

Skoda e Cupra, invece, sembrano aver mantenuto i profili squadrati, con lo stile che si avvicina a quello della Cupra Urban Rebel.

Tecnologia e listino “accessibili”

Nello stesso tweet, Volkswagen anticipa che i tre modelli compatti, inclusi quelli marchiati Skoda e Cupra, saranno costruiti in Spagna a partire dal 2025. Per la Casa di Wolfsburg, il loro lancio “renderà più facile e accessibile la mobilità elettrica alle nuove generazioni”.

Proprio per attirare i più giovani, le tre elettriche punteranno tantissimo sulla tecnologia e su un prezzo di listino contenuto. A tal proposito, ricordiamo che l’abitacolo dell’ID.LIFE era equipaggiato con un proiettore per trasformare gli interni in un cinema o in una postazione per i videogame.

Non sappiamo se questa soluzione verrà ripresa dal modello di serie, ma c’è da credere che Volkswagen farà di tutto per contenere i costi per il pubblico.

Per le versioni base dell’ID.2 si parla di prezzi intorno a 20.000 euro (fino ad un top di gamma da 25.000 euro) ed è probabile che da questa cifra partiranno anche le Skoda e le Cupra.