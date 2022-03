Non solo crossover e SUV nella gamma di elettriche Volkswagen. Dopo il lancio dell’ID. Buzz, la Casa tedesca è decisa ad entrare in nuovi segmenti con i suoi modelli ad emissioni zero. Da tempo si parla di una berlina a batteria e, durante la presentazione dei risultati finanziari del 2021, il ceo Herbert Diess ha ammesso che nel 2023 debutterà la cosiddetta erede elettrica dell’iconica Passat.

Aero B o ID. Aero?

Insieme all’annuncio, il numero uno di Volkswagen ha mostrato una prima immagine teaser che mette in risalto il frontale del nuovo modello. Basata sulla piattaforma MEB, l’Aero B (o “ID. Aero”, anche nessuno dei due nomi è stato ufficializzato, al momento) è stata già ripresa con foto e video spia durante i test degli scorsi mesi.

La nuova Volkswagen dovrebbe mantenere la configurazione a 5 porte vista nei prototipi, con una sezione posteriore inclinata e quasi da coupé come sull’Arteon. A livello di tecnologia, l’Aero B potrebbe integrare buona parte delle soluzioni viste su ID.3 e ID.4.

Futuro sempre più elettrico

Insieme alla berlina, nei prossimi anni Volkswagen potrebbe presentare la sua prima station wagon elettrica. Del resto, una base di partenza c’è già: il concept ID. Space Vizzion visto al Salone di Los Angeles del 2019. Nel 2026, invece, sarà il momento della Trinity, un’avveniristica ammiraglia costruita sulla piattaforma SSP che darà vita alle Volkswagen elettriche del futuro.

Per quanto riguarda il destino della Passat tradizionale, la berlina con motore termico ha già salutato l’Europa dopo 49 anni di vendite. A listino resterà la Passat Variant che riceverà nuovi powertrain elettrificati e uno stile completamente nuovo nel 2023.

Strettamente collegata a Volkswagen c’è la Skoda Octavia. A differenza della cugina tedesca, però, il modello ceco manterrà la doppia carrozzeria berlina e station wagon.