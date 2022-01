Proseguono i test del modello alimentato a batteria che sostituirà la Passat nella gamma del costruttore tedesco. Le nostre spie hanno avvistato un prototipo camuffato della Volkswagen Aero B, impegnato in collaudi a bassa temperatura sulle strade innevate della Svezia.

Basta sulla piattaforma MEB

Le immagini del modello ispirato al concept Space Vizzion, la station wagon svelata in occasione del Salone di Los Angeles del 2019, non rivelano grandi novità rispetto alle fotografie scattate la scorsa estate.

La presenza di pellicole mimetiche che ricoprono una porzione dei gruppi ottici anteriori e la calandra finta di tipo tradizionale rendono difficile ipotizzare il design definitivo del frontale. Il posteriore si caratterizza esteticamente per la coda di ridotte dimensioni e i fari a sviluppo orizzontale.

L’Aero B sarà realizzata sulla piattaforma modulare per auto alimentate a batteria MEB del Gruppo Volkswagen, un’architettura che consente di sviluppare versioni sia a trazione posteriore che a quattro ruote motrici, con quest’ultima che prevede una configurazione a doppio motore elettrico, posizionato su entrambi gli assi dell’auto.

Si chiamerà davvero così?

Potrebbe arrivare una versione sportiva GTX ad alte prestazioni, così come è possibile che il modello venga offerto anche in carrozzeria familiare. Al momento non ci sono dettagli sul powertrain che equipaggerà l’auto, ma non è escluso l’utilizzo della stessa unità da 360 CV montata sul prototipo Space Vizzion, alimentata da un pacco batteria da 82 kWh e con un’autonomia dichiarata di 560 km.

Non c’è certezza anche riguardo il nome Aero B, una denominazione che VW potrebbe modificare per passare alla tradizionale sigla ID presente su tutti i modelli elettrici del marchio di Wolfsburg. Il debutto della berlina a batteria erede della Passat è previsto tra la fine di quest’anno e l’inizio del 2023.