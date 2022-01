Si chiude un’era tra le berline europee. Secondo Autocar, Volkswagen ha deciso di interrompere la produzione della Passat a quattro porte per il mercato europeo.

Alla base di questa decisione ci sarebbero le vendite decisamente migliori della versione familiare Variant e il posizionamento simile dell’Arteon, la berlina coupé che sta ottenendo buoni risultati in tanti Paesi del Vecchio Continente.

Una storia lunga mezzo secolo

La Passat è uno dei modelli più longevi e storici d’Europa. Lanciata nel 1973, si è evoluta costantemente nel tempo incarnandosi in ben 8 generazioni. L’ultima, la B8, è stata presentata nel 2014 e ha ricevuto un restyling nel 2019.

Col passare degli anni, però, il suo valore strategico è cambiato notevolmente. Il crescente interesse verso i crossover, i SUV e la Variant capace di doppiare le vendite della berlina, hanno contribuito all’addio della Passat.

In realtà, il suo destino sembrava segnato da tempo e si pensava che la produzione potesse terminare nel 2023. Tuttavia, stando ad Autocar la Casa tedesca avrebbe anticipato i tempi fermando la la berlina già a Natale 2021.

Per il listino italiano, comunque, cambierà pochissimo dato che la versione a quattro porte aveva abbandonato i nostri saloni già da diversi mesi. Nel segmento delle berline rimane la Volkswagen Arteon (venduta anche in Italia dal 2017 al 2021) che su alcuni mercati è proposta anche come familiare Shooting Brake.

Tutto pronto per l’Aero B

L’Arteon, comunque, verrà affiancata presto da un’altra berlina (e wagon). Nel 2023 vedremo l’Aero B, un nome ancora provvisorio che identifica una sorta di erede spirituale della Passat già fotografata in fase di test.

Fotogallery: Foto - Volkswagen Aero B, il prototipo spiato sulla neve

33 Foto

Costruita su una versione aggiornata della piattaforma MQB, questa Volkswagen sarà 100% elettrica e dovrebbe essere proposta anche come station wagon, ma non ci sono ancora dettagli sui powertrain disponibili.

Il modello si ispira al concept Space Vizzion mostrato al Salone di Los Angeles del 2019 e, di conseguenza, potrebbe condividere lo stesso tipo di motore elettrico. All’epoca, il prototipo fu presentato con una batteria da 82 kWh capace di alimentare un’unità da 360 CV per un’autonomia di 560 km.