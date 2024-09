Una volta destinato alle supercar più esclusive, negli ultimi anni lo schermo dedicato al passeggero anteriore è sempre più presente in tanti modelli.

Di recente, l'abbiamo visto sulla nuova Jeep Grand Cherokee e sulle nuove Audi, tra cui la Q5 e la Q6 e-tron. Ora, in Cina, debutta anche su un modello più popolare come la Volkswagen Passat, che nel Paese del Dragone viene venduta ancora con la carrozzeria berlina.

Ora anche il passeggero è "connesso"

Sì, perché se in Europa le tre volumi medie scarseggiano, in Cina le vendite di questa categoria vanno ancora alla grande, tanto che la Passat (chiamata "Pro" per distinguerla dalla variante famigliare e costruita in collaborazione con SAIC) sarà venduta insieme alla Magotan, un modello di dimensioni simili costruito insieme alla FAW.

Volkswagen Passat Pro

L'estetica riprende buona parte degli elementi della "nostra" Variant, ma è a bordo che c'è una novità dedicata.

Il terzo display misura 11,6" ed è quindi più piccolo dello schermo dell'infotainment da 15", ma è più grande del quadro strumenti digitale da 10,3".

Volkswagen Volkswagen Passat Pro, il display per il passeggero

Questo monitor supplementare dà la possibilità al passeggero di consultare una serie di informazioni sulla guida, oltre a poter gestire la multimedialità e vedere una serie di contenuti in streaming.

Stessa piattaforma, motori diversi

Basata sulla stessa piattaforma MQB della Passat Variant "europea", la Passat Pro è più lunga di 9,1 cm. Specifiche per la Cina anche le motorizzazioni, con la gamma della Volkswagen che prevede esclusivamente delle versioni a benzina non elettrificate, ossia la 1.5 da 158 CV e la 2.0 da 217 CV, entrambe a quattro cilindri e abbinate a un cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti.

Volkswagen Passat Pro

Dopo il debutto pubblico al Salone di Chengdu 2024, la VW Passat Pro sarà in vendita in Cina entro la fine dell'anno.