Le versioni più sportive della Volkswagen ID.7 si possono ordinare ora anche in Italia. Arrivano a listino, infatti, le GTX e GTX Tourer, dotate di due motori e 340 CV di potenza e dotazioni piuttosto complete.

I prezzi partono da 70.650 euro per l'auto con carrozzeria berlina e arrivano fino a 73.650 euro per la versione Plus con carrozzeria Tourer, ovvero station wagon. Ecco tutti i dettagli.

Volkswagen ID.7 GTX, gli allestimenti

La nuova Volkswagen ID.7 GTX è disponibile in Italia con due allestimenti. Nel listino si può scegliere tra la versione d'accesso e, come detto, la versione Plus, che offre una dotazione ancora più completa.

La Volkswagen ID.7 GTX è dotata di serie di cerchi in lega "Skagen" da 20 pollici, cruise control adattivo, riconoscimento dei segnali stradali, assistente alla svolta, head-up display, infotainment con display da 15 pollici, assistente vocale IDA, sistema keyless, sedili anteriori riscaldabili, fari IQ.Light LED Matrix con Dynamic Light Assist, vetri posteriori e lunotto oscurati e ambient Light interno a 30 colori.

La Volkswagen ID.7 GTX Plus, invece, aggiunge per entrambe le carrozzerie sedili anteriori ErgoActive, impianto audio Harman Kardon da 700 Watt, sospensioni adattive, Travel Assist 2.5, telecamere a 360 gradi, Navigatore Discover Pro Max, climatizzatore automatico a 3 zone, volante in pelle riscaldabile, parabrezza riscaldabile a infrarossi e la ricarica wireless per smartphone.

Volkswagen ID.7 GTX Tourer (2024)

Volkswagen ID.7 GTX, i prezzi

Allestimento Potenza massima Capacità batteria Prezzi da Volkswagen ID.7 GTX 340 CV 86 kWh 70.650 euro Volkswagen ID.7 GTX Plus 340 CV 86 kWh 72.950 euro Volkswagen ID.7 GTX Tourer 340 CV 86 kWh 71.450 euro Volkswagen ID.7 GTX Tourer Plus 340 CV 86 kWh 73.750 euro

Come optional, la versione "base" può essere arricchita con alcuni pacchetti, come per esempio l'Interior Pack Plus a 5.260 euro, che comprende gli interni già di serie sulla versione Plus, il Comfort Pack a 2.035 euro, che comprende accessori come il climatizzatore automatico e il sistema di infotainment Discover Pro Max da 15 pollici, e infine l'Assistance Pack IQ.DRIVE a 1.495 euro, che include gli ADAS mancanti e di serie sulla versione Plus.