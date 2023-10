La gamma di Volkswagen elettriche è in costante espansione. Oltre alla piccola ID.2, nel prossimo futuro vedremo anche una station wagon a batteria, che sarà una vera e propria erede della dinastia Passat.

Già anticipata da alcune foto spia negli scorsi mesi, l’ID.7 Variant (un nome che deve essere ancora confermato ufficialmente) è tornata a farsi vedere di recente come ci ha segnalato un utente sulle nostre pagine social.

Presentazione vicina?

A differenza del precedente avvistamento, l’ID.7 Variant appare con un brillante wrapping arancio, che potrebbe essere impiegato per una presentazione ufficiale nelle prossime settimane. La Volkswagen ha linee molto simili alla nuova Passat Variant, anche se il design dei cerchi è identico a quello dell’ID.7 berlina.

In generale, il look si avvicina tanto a quello del concept Space Vizzion mostrato nel 2019.

Esattamente come la berlina, gli interni dovrebbero essere caratterizzati dal monitor centrale da 15” per gestire l’infotainment aggiornato al software più recente. La maggiore differenza tra i due modelli riguarderà la capacità di carico, con la Variant che sarà così ancora più appetibile per le famiglie.

Volkswagen ID.7 Variant, le foto spia

Verso i 400 CV

Non ci aspettiamo grandi differenze tra la ID.7 berlina e la Variant. Basate entrambe sulla piattaforma MEB, anche la famigliare dovrebbe montare un motore elettrico posteriore da 282 CV, mentre in futuro dovremmo vedere anche delle versioni sportive con doppio motore e trazione integrale, con una potenza complessiva intorno ai 400 CV.

Senza contare una possibile declinazione sportiva GTI o GTX, che potrebbe spingere ulteriormente verso l’alto l’asticella dei cavalli e delle prestazioni.

A livello di batteria, invece, è possibile che anche la Volkswagen adotti i powertrain da 77 e 86 kWh, con ricarica massima a 200 kW e autonomia di circa 700 km.